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“Quelle sere a casa da Mario in una stanza piena di musica”

Manfredonia. Ricordo le sere di ottobre e novembre ,quando a casa di Mario Pio insieme a Gino ,si provava in una grande stanza con una chitarra elettrica, e due a cassa armonica folk studio.

Io suonavo una Di Giorgio strepitosa e suonavo il kazoo .

Si preparava la partecipazione a un Festival vicino Bari,la canzone l’avevo scritta io sia testo che musica,ma con i grandi arrangiamenti di Mario e Gino.che piacere quelle serate d’autunno si provava gioia ,dal primo pomeriggio a sera non finiva mai ,con le nostre teste piene di idee.

Mi sembra di vedermi stasera con delle lacrime che mi scendeno di commozione ,approfitto per salutare i miei due amici visto, che ci vediamo pochissimo, mi rendo conto come il tempo sia cambiato,l’umidità di ora mi sembra quella di allora per il resto no ahimè.

Gli anni sono passati ,io nel momento migliore fui costretto a ritirarmi a causa di una malattia dalla musica .Stasera ritorno come tante altre sere di questo autunno ,che mi regala un cielo scuro ma pieno di memoria e di vita.

di Claudio Castriotta