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Esplosione in una palazzina di San Nicandro Garganico

Momenti di paura a San Nicandro Garganico a causa di una esplosione e successivo incendio in una palazzina del centro.

Due persone sono rimaste ustionate: si tratta dell’uomo che abitava al piano terra ed un altro residente al secondo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con sei automezzi sul posto, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio.