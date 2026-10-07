Attualità Capitanata
Esplosione in una palazzina di San Nicandro Garganico
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Esplosione in una palazzina di San Nicandro Garganico
Momenti di paura a San Nicandro Garganico a causa di una esplosione e successivo incendio in una palazzina del centro.
Due persone sono rimaste ustionate: si tratta dell’uomo che abitava al piano terra ed un altro residente al secondo piano.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con sei automezzi sul posto, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio.