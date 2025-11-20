“Quanto mi manca l’Arena Giardino: tra gli ultimi concerti i Rockets”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – UN GRANDE PATRIMONIO DISTRUTTO .

Arena Giardino…I Rockets il noto gruppo musicale mentre attraversa il corridoio del teatro sipontino – per il concerto Avvenne in una bella e calda serata estiva, era il 1979 – la città era tutta illuminata tra i tanti raggi laser che venivano proiettati dal palco,una musica interminabile piena di rumore e di canti tipo megafono … del gruppo – molto famoso in quegli anni.

Ricordo al termine del concerto, strapieno soprattutto di giovani, quando vennero fuori dall’Arena Giardino per recarsi a casa – avevano tutti le maglie colorate di verde fosforescente vivo – tra i rimproveri dei genitori…ditemi quanti di voi ricordano questo evento?…Subito dopo il mio paese ha ceduto il passo all’abbandono e menefreghismo , sopraffazione.

di Claudio Castriotta