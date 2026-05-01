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Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita migliore

Manfredonia. Primo Maggio 1979, festa del lavoro.

In seconda fila si distingue bene da destra a sinistra l’ex sindaco Franco Castriotta, Girolamo Campo, Michele Magno e Nicola D’Andrea.

Alle loro spalle si nota Matteo Marziliano ex consigliere .

Come si nota si usava portare il garofano rosso all’occhiello della giacca – qui siamo in via San Giovanni Bosco all’altezza della Scuola De Sanctis.

Che persone dignitose e semplici lavoratori, quando il mondo era un’ altra cosa ,rispetto alla regola ,la dignità era tanta. R

icorda il periodo del caldo del sole sulla città, l’allegria la compostezza ,era tutta una famiglia ,il paese unito e accolto dai manfredoniani con una commozione di tempi nuovi, quando il lavoro andava difeso da un’enorme massa popolare, innalzava la polvere cittadina piena di buoni propositi per una vita migliore .

Dove il tempo era fatto di buona compagnia ,le persone si volevano bene, ci si conosceva tutti e la sincerità scaldava le mura dei palazzi ,per tutta la giornata e terminava in una stanchezza di felicità,col calare della sera .

di Claudio Castriotta

Foto: di Matteo Marziliano





