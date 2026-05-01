Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita migliore
Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita migliore
Manfredonia. Primo Maggio 1979, festa del lavoro.
In seconda fila si distingue bene da destra a sinistra l’ex sindaco Franco Castriotta, Girolamo Campo, Michele Magno e Nicola D’Andrea.
Alle loro spalle si nota Matteo Marziliano ex consigliere .
Come si nota si usava portare il garofano rosso all’occhiello della giacca – qui siamo in via San Giovanni Bosco all’altezza della Scuola De Sanctis.
Che persone dignitose e semplici lavoratori, quando il mondo era un’ altra cosa ,rispetto alla regola ,la dignità era tanta. R
icorda il periodo del caldo del sole sulla città, l’allegria la compostezza ,era tutta una famiglia ,il paese unito e accolto dai manfredoniani con una commozione di tempi nuovi, quando il lavoro andava difeso da un’enorme massa popolare, innalzava la polvere cittadina piena di buoni propositi per una vita migliore .
Dove il tempo era fatto di buona compagnia ,le persone si volevano bene, ci si conosceva tutti e la sincerità scaldava le mura dei palazzi ,per tutta la giornata e terminava in una stanchezza di felicità,col calare della sera .
di Claudio Castriotta
Foto: di Matteo Marziliano