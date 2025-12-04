“Quando il Natale era vero, nel ricordo delle sorelle Pellico”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia. È stato il negozio di genere alimentare con più tradizioni del paese. Per le sorelle Pellico rappresentava la loro vita. Nonostante le modifiche nel tempo in termini di arredi e strutture, sono rimaste fedeli al loro mobilio, alle loro affettatrici manuali. Una storia – quella del genere alimentari delle Pellico, che è entrata di diritto nei cuori delle case dei nostri cittadini.

Ho un ricordo offuscato di quando entrai per la prima volta in quel negozietto in via San Lorenzo. Avevo a malapena 6 anni. Rimasi affascinato. Ricordo che comprai un barattolo di cioccolato. Doppia crema: bianca e scura.

Ha rappresentato gli alimentari di un’antica città, aperto fino a pochi anni fa. Quando ho conosciuto le due sorelle, oramai anziane, mi hanno commosso. Hanno visto passare in quel piccolo negozio centinaia di giovani manfredoniani.

Ricordarle oggi per me è ricordare chi ha vissuto la città a tutto tondo, portando sempre nel loro animo ,un sentimento di dono.

di Claudio Castriotta