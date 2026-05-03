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Quando il giorno della Festa della Croce, era fatta di brividi e vera commozione

Manfredonia – RICORDI della Festa del 3 di Maggio – ” Festa della ”Scuola Cantoria della Chiesa ” – messa in musica con coro e orchestrata ,diretta dal M . Cherubino Salvatore Murgo.

Nella terza sequenza delle foto …All’ interno della Chiesa Croce – nel 1967 come vedete l’Arcivescovo Andrea Cesarano, con un passo spirituale, ed il bastone Pastorale – con attorno i fedeli – inaugura la commovente Parrocchia – ristrutturata dai F.lli De Salvia costruzioni – era esposta in alto su una ripida salita , la struttura che sembrava un piccolo colle – era affacciata al verde della natura e dei fichi d’india e vallate.

La gente festeggiava lungo la via ,bancarelle di noccioline, di dolciumi e gelati il tutto in una commozione da brividi veri, persone in festa – di quanta era bella la vita fatta di sogni.

Dai racconti dei miei genitori .Quest’oggi – per me tutto nei pensieri… e nelle mani di questi giorni difficili, segni di croce e profumi d’incenso, canti liberi , e speranze di pace lungo la strada dei miei passi.

di Claudio Castriotta



