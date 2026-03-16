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Quando i telai passavano dalle fessure del vecchio muro del Molo

Manfredonia – I pescatori tornavano dalla pesca nei pomeriggi impregnati di nafta, accaldati da un sole incerto. La maggior parte dei pescherecci attraccavano momentaneamente al Molo di Levante. I marinai scendevano dalle imbarcazioni con il pescato nei telai, che facevano passare dal vecchio muro, diviso tra il mare e la strada.Un muro che esiste ancora oggi.

Qualche giorno fa, insieme ad un amico, ho riscoperto quelle fessure, tornando indietro fino a quei giorni. Il passaggio dei telati avveniva dall’operatore di bordo, poi un secondo faceva passare dalla vecchia fessura i telai mentre il terzo – sul marciapiede – li afferrava, posizionandoli uno sull’altro ed in fila per portarli all’asta del mercato. Qui gli “astatori” erano impegnati nella vendita, con urla fuori dal comune: ‘a cinqucinte a quattcinte, forze uagnune u prezze jie bune‘.

Con gli anni “u’ carruzze”, vale a dire il ‘tre ruote Piaggio’, che i proprietari dei pescherecci avevano oramai in dotazione, sostituì il ‘passaggio dei telai’. ‘U carruzze’ si accostava a “u motore”, come veniva chiamato anche la barca con maggiori cavalli.

Il tempo ha poi eliminato le vecchie usanze, come quelle delle fessure che servivano a far passare i ”comude telere di marinere”.

di Claudio Castriotta

