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L’Inter Club Moratti Manfredonia accoglie Andrea Ranocchia: venerdì 29 maggio evento nerazzurro in città

Grande entusiasmo a Manfredonia per l’arrivo di Andrea Ranocchia, protagonista dell’evento organizzato dal Centro Coordinamento Inter Club insieme all’Inter Club Moratti Manfredonia in programma venerdì 29 maggio presso il Regiohotel Manfredi.

L’iniziativa rientra nelle due giornate dedicate alla passione nerazzurra organizzate in Puglia dal Centro Coordinamento Inter Club, con appuntamenti il 28 maggio ad Adelfia e il 29 maggio a Manfredonia.

Dalle ore 18 alle 19.30 i tifosi interisti avranno la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con Ranocchia, incontrando da vicino uno dei protagonisti della recente storia dell’Inter e celebrando insieme una stagione entusiasmante.

L’evento è rivolto a tutti i club e agli iscritti interisti della regione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare ulteriormente il mondo dei club nerazzurri pugliesi.

Dopo il meet & greet, la serata proseguirà presso la sede dell’Inter Club Moratti Manfredonia, in Via Abate Telera, con un momento dedicato a tutti i tifosi nerazzurri desiderosi di condividere insieme la passione per i colori interisti.

A seguire, festa finale in Piazzale Ferri con intrattenimento musicale, fuochi pirotecnici e distribuzione di maglie ai presenti, per vivere insieme una serata speciale nel segno dell’Inter.

Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, aggregazione e colori nerazzurri, pronto a coinvolgere tifosi e famiglie nel cuore della città sipontina.