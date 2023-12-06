Il pinguino che fa 10.000 pisolini al giorno

Il pinguino dal collare, anche conosciuto come "Pigoscellide antartico", fa circa 10.000 pisolini al giorno, aggiudicandosi il titolo di "re delle pennichelle". A svelarlo la celebre rivista scientifi...

Il pinguino dal collare, anche conosciuto come "Pigoscellide antartico", fa circa 10.000 pisolini al giorno, aggiudicandosi il titolo di "re delle pennichelle". A svelarlo la celebre rivista scientifica Science.

I ricercatori si sono avvalsi di sensori per monitorare ed esaminare l'attività celebrale di 14 coppie di pinguini in fase di cova sull'isola di Re Giorgio. Oltre all'elettroencefalogramma, che registra la frequenza delle onde elettriche prodotte dal cervello restituendo i dati sul ritmo sonno-veglia, gli studiosi hanno osservato il comportamento degli animali per 10 giorni. Il pinguino dal collare, stando ai dati forniti dalla ricerca, riposa fino a 10.000 volte durante la giornata ma soltanto per pochi secondi, in media 3,9. Il sonno più lungo registrato ha raggiunto un massimo di 34 secondi. La somma dei pisolini del pinguino dal collare ammonterebbe a 11 ore di sonno al giorno.

Il pinguino che fa 10.000 pisolini al giorno

Perché tutti questi micro-pisoli?

Un sonno prolungato è incompatibile con la sopravvivenza di questa specie di pinguini. Essi, infatti vivono e si riproducono all'interno di colonie molto grandi e rumorose, pertanto il loro riposo è continuamente disturbato. Inoltre, nel periodo della cova, i pinguini devono restare costantemente vigili per evitare eventuali attacchi dai predatori come gli uccelli skua, contro i quali, non solo devono difendere i loro piccoli, ma anche il loro cibo.

Non solo pinguini dal collare...il ritmo sonno-veglia nel mondo animale

Singolare ed affascinante come strategia di sonno, e anche efficace, dal momento in cui questa specie risulta prospera. Tuttavia, i pinguini dal collare non sono gli unici animali ad avere un modello di riposo peculiare: i koala dormono circa 20 ore al giorno. I cetacei hanno un riposo uniemisferico. I capododogli, in particolare, fanno pisolini di 15 minuti durante i quali smettono addirittura di respirare. I volatili riposano in volo, disattivando una parte del cervello per alcuni secondi.