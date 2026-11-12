Splendida Cornice, anticipazioni 12 novembre: Kasia Smutniak, Giusy Ferreri e tutti gli ospiti di Geppi Cucciari

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Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, che continua a distinguersi per il suo originale mix di cultura, spettacolo, divulgazione e satira. Anche nella puntata di giovedì 12 novembre il pubblico assisterà a una serata ricca di incontri, racconti, musica dal vivo e approfondimenti che coinvolgeranno alcuni protagonisti del mondo della televisione, del cinema, della letteratura e del giornalismo.

Tra gli ospiti spiccano nomi molto amati dal pubblico come Kasia Smutniak e Giusy Ferreri, ma non mancheranno scrittori, registi, artisti e volti noti dello spettacolo. Chi saranno gli ospiti della puntata di Splendida Cornice? Quali temi affronterà Geppi Cucciari nel corso della serata? E quali momenti musicali e culturali attendono il pubblico di Rai 3?

Splendida Cornice: Kasia Smutniak e Giusy Ferreri tra gli ospiti più attesi

La nuova puntata di Splendida Cornice vedrà protagonista Kasia Smutniak, che presenterà il documentario Mustang, progetto legato a un percorso condiviso con Pietro Taricone.

In studio arriverà anche Giusy Ferreri, impegnata nella promozione del libro Le voci interrotte. La cantante regalerà al pubblico anche un momento musicale esibendosi insieme a Geppi Cucciari sulle note di Novembre, uno dei brani simbolo della sua carriera.

Previsto inoltre un collegamento con il giornalista Marco Damilano, che interverrà nel corso della serata con il suo contributo dedicato all’attualità.

Splendida Cornice: cinema, libri e cultura protagonisti della serata

Come da tradizione, Splendida Cornice dedicherà ampio spazio al mondo della cultura.

Tra gli ospiti figurano Lino Musella, tra i protagonisti del film Il rumore delle cose nuove, e Giulia Vecchio, presente nel cast della commedia Un weekend artificiale di Leonardo Pieraccioni. Per Giulia Vecchio è previsto anche un momento speciale insieme a Geppi Cucciari e al conduttore radiofonico Diego Passoni.

Nel corso della puntata arriveranno inoltre Cristina Parodi, il regista Maurizio Nichetti, il fumettista Igort, Nico Acampora, la storica Lisa Roscioni, Sir Oliver Skardy, Edoardo Camurri e Patrizio Rispo, protagonisti di interviste e spazi dedicati ai loro più recenti progetti editoriali e artistici.

Splendida Cornice: spettacolo, musica e pubblico al centro del programma

Uno degli elementi distintivi di Splendida Cornice resta il coinvolgimento diretto del pubblico in studio, che anche questa settimana sarà chiamato a confrontarsi con i “competenti” del programma.

Accanto a Geppi Cucciari ci saranno infatti l’avvocata Ester Viola, Vincenzo Lambertini, la psicologa Ilaria Albano e l’esperto di cybersicurezza Riccardo Meggiato.

La serata ospiterà inoltre una performance del primo ballerino del Teatro alla Scala Gioacchino Starace, che renderà omaggio al personaggio di Corto Maltese attraverso una coreografia speciale. Non mancheranno infine gli interventi di Andrea Maggi, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini, oltre all’accompagnamento musicale della band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, presenza fissa di Splendida Cornice.