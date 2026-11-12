Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 novembre 2026: Marcello fa una promessa a Riccardo, in cambio lui…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Nicoletta si è trasferita e non ha voluto comunicare il suo nuovo indirizzo a Riccardo e lui, nonostante stia soffrendo moltissimo, non ha potuto fare altro che accettare la sua decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 novembre 2026: Carla si rivolge a Guarnieri, Riccardo e Barbieri fanno un patto

In seguito al rifiuto di Rebecca, Carla si rivolgerà a Umberto per cercare di ottenere il permesso per allestire al Circolo la mostra Corsi. Intanto Michelino e Mimmo prepareranno insieme, in un luogo speciale, la torta per il compleanno di Mirella. La Venere è all’oscuro della sorpresa che le sue colleghe le stanno organizzando.

Intanto, l’intervista di Jean Paul Rossini distenderà il clima tra la Galleria Milano Moda e il Paradiso, intanto Jacopo e Roberto inizieranno a conoscersi meglio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello ha capito che Riccardo non sta affatto bene. Barbieri verrà a sapere i motivi che hanno portato l’amico a ricominciare a fare uso di psicofarmaci e alcolici. Lui gli prometterà di non farne parola con nessuno, a patto che lui inizi un percorso per disintossicarsi.