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Manfredonia, Pietro Le Noci: “Il giardino che curo da tempo dedicato a San Francesco”

Un luogo che si cura diventa parte di noi. Un luogo a cui si dà un nome diventa memoria.

Ieri è stata una giornata particolarmente significativa: il giardino che da tempo curo con attenzione e dedizione è stato ufficialmente intitolato a San Francesco, nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla sua morte, 1226–2026.

Un momento che va oltre una semplice targa.

È il riconoscimento di uno spazio che vuole custodire e trasmettere quei valori di semplicità, rispetto, cura e amore per la natura che San Francesco ci ha lasciato.

È stato emozionante vivere questo momento insieme a Padre Antonio, Padre Armando e all’ assessore Schiavone, che ringrazio per la presenza e per aver condiviso il significato di questa giornata.

Vedere nascere il Giardino San Francesco e sapere di poter continuare a prendermene cura rappresenta per me un piccolo grande privilegio. Un luogo vivo, che appartiene alla comunità e che da oggi porta con sé un nome e una storia ancora più importanti.

Che questo giardino possa crescere, fiorire e ricordarci ogni giorno quanto valore ci sia nel prenderci cura di ciò che ci circonda.

Pietro Le Noci