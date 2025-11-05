‘Padre Pio – Un Santo contemporaneo’: Fede e mistero a braccetto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un viaggio tra fede e storia, tra mistero e umanità: così “Padre Pio – Un Santo contemporaneo”, il nuovo libro di Marco Della Corte, docente di materie umanistiche, riporta alla luce la dimensione più viva e moderna del Frate di Pietrelcina. Pubblicato oggi, 5 novembre, dalla casa editrice Youcanprint, il volume ripercorre la vita e i prodigi di San Pio con un linguaggio narrativo raffinato, profondo, mai agiografico ma sempre intriso di rispetto e gratitudine.

Il Frate che non smette di parlare al nostro tempo

Dalla sua Pietrelcina natale fino a San Giovanni Rotondo, passando per gli anni delle stigmate, le indagini del Sant’Uffizio e la costruzione di Casa Sollievo della Sofferenza, il libro di Della Corte è un affresco completo e appassionato che unisce la precisione storica alla vibrazione interiore. L’autore, docente e studioso (per hobbie) di Storia delle religioni, non racconta Padre Pio come un mito cristallizzato, ma come una presenza che continua a camminare accanto all’uomo contemporaneo.

Ogni capitolo è concepito come una tappa di un pellegrinaggio dell’anima: dal giovane Francesco Forgione al confessore delle folle, dal mistico delle piaghe al costruttore dell’ospedale, dal perseguitato al Santo proclamato. Il tono è quello di una narrazione che fonde rigore documentale e slancio spirituale, rievocando la figura del frate con una prosa limpida, poetica e colta.

Nel testo, la santità di Padre Pio emerge come equilibrio tra il cielo e la terra, tra la sofferenza e la misericordia, nella convinzione che la Fede non sia mai un’eredità del passato, ma un linguaggio eterno. Della Corte non nasconde la sua devozione, il suo particolare legame con il Santo, che considera una persona di famiglia. È proprio da questo rapporto intimo che nasce un’opera che si legge d’un fiato, tra testimonianza e indagine, tra pietà e analisi storica.

“Padre Pio – Un Santo contemporaneo” offre anche una lettura contemporanea della devozione popolare: un Santo “pop” ante litteram, capace di riempire piazze e cuori anche nell’era digitale, dove i suoi video e le sue frasi virali continuano a diffondere un messaggio di speranza universale. Come afferma lo stesso autore a titoletto di un capitolo del libro, Padre Pio è “il rumore di una presenza che non passa”.

Un’opera che, senza pretese, si propone di far riscoprire, con occhi nuovi, la bellezza di una fede incarnata e viva, capace di parlare al cuore dell’uomo moderno. Il volume, pubblicato oggi 5 novembre da Youcanprint , è disponibile al prezzo di 12 euro e al momento acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale della casa editrice (clicca qui), ma nei prossimi giorni approderà anche sui principali e-commerce nazionali.