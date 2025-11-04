[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Bad Day il concerto al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo

Sabato 8 novembre ospiti del secondo live autunnale le chitarre elettriche di Egle Sommacal (storico chitarrista dei Massimo Volume) e Sara Ardizzoni (akaDaggerMoth)

Torna la musica live targata Provo.CultC.Lab.

Sabato 8 novembre ad infiammare via Cocle saranno due dei chitarristi più importanti della scena musicale indipendente italiana, il duo A Bad Day.

Un nome nato per caso durante uno scambio di messaggi in una giornata iniziata male e che è poi rimasto come nome evocativo di chi vuole fuggire dalla musica “carina e piacevole e dare un’impronta più stro**ng alla propria identità artistica”.

Un duo “non accademico”, come si legge sui loro profili social, che porterà sul palco di Provcult un nuovo progetto in cui si fonderanno sonorità classiche contemporanee, sound elettronici e sperimentazione.

Due background musicali diversi quelli di Egle Sommacal e Sara Ardizzoni che si fondono nell’interesse comune scaturito dal sound elettrico delle loro chitarre.

Per i loro live decidono di evitare l’uso di dispositivi elettronici come computer o loop e di affidare la performance ad un’esecuzione più organica e meno artificiale, “nei nostri spettacoli dal vivo non ci sono sovraincisioni o trucchi, solo due chitarre come uniche voci a creare paesaggi sonori sfaccettati e architetture mutevoli”.

Tutte caratteristiche che si ritrovano nel loro primo lavoro autoprodotto Flawed(Imperfetto), dove le imperfezioni musicali diventano uno stimolo e non un ostacolo.

Per dirla con le parole dei due artisti “ci stiamo abituando a canzoni al limite della perfezione tecnica. Per questo ciò che non è totalmente sotto controllo mi risulta inaspettato, meravigliandomi”, e se la musica in qualche modo è lasciata libera di scorrere ciò che ne deriva sono delle esibizioni mai uguali a se stesse, perfette nella loro imperfezione.

Musica senza parole in cui il suono diventa la componente principale, così come la scelta di non utilizzare sample elettronici e di non avere una struttura fissa diventa un modo per esprimere al massimo la propria indipendenza artistica.

Tutti ingredienti che gli appassionati del genere avranno modo di sperimentare sabato sera nei locali dell’associazione culturale Provo.Cult Club.

Ingresso libero con tessera Provo.Cult 2025

INFO LOCATION

Provo.CultC.Lab

Via Cocle 28/32

San Giovanni Rotondo (FG)