Oroscopo Branko di ottobre per la prima sestina: momento d’oro per l’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Branko del mese di ottobre, i nati sotto i segni dell’Ariete, dei Gemelli e del Leone vivranno una fase di grande slancio, passione ed energia. Nonostante qualche iniziale malumore per l’Ariete o leggera tensione familiare per il Leone, i tre segni beneficeranno di un quadro astrologico favorevole per rilanciare la vita sentimentale e realizzare progetti importanti, a patto di superare la pigrizia e agire con determinazione.

Oroscopo di ottobre secondo Branko: Ariete e Toro

Ariete – L’inizio dell’autunno non ti vede solitamente al massimo della forma: la mancanza di luce ti rattrista e i cambi di Luna avversi (il 3, il 10 e il 18) mettono a dura prova fisico e umore. Quest’anno il Sole si scontra con Saturno e Nettuno, portando qualche inevitabile momento di malumore. Non lasciarti scoraggiare, perché il resto del cielo lavora a tuo favore. Giove e Marte accendono il settore dei sentimenti e, con una Venere spaventosamente attraente, l’atmosfera si fa rovente. Dimentica le serate tranquille sul divano: ti aspettano provocazioni, gelosie, incontri travolgenti e una passione sfrenata. Se stai trascinando una storia ormai alla fine, taglia i rami secchi; l’oroscopo di Branko promette occasioni d’oro per rivoluzionare la tua vita sentimentale. Superato il Sole contrario del 22, la strada è in discesa e il 24 è la data ideale per chi pianifica il matrimonio. Con l’ingresso di Mercurio in Scorpione sviluppi un fiuto imbattibile: cogli al volo i non detti, diventi un abile stratega negli affari e nessuno riesce a ingannarti. È un momento d’oro per artisti e creativi, con una forma fisica in nettissimo recupero.

Toro – Questo periodo dell’anno è di norma piacevole per te, ma le previsioni astrologiche di Branko ti invitano alla prudenza. Mercurio rallenta il suo corso e crea piccoli ostacoli: notizie che tardano ad arrivare, pratiche burocratiche bloccate e giovani rivali pronti a provocarti nel lavoro. La trappola principale è cedere all’impulsività e buttarsi in polemiche sterili che farebbero solo il gioco dei tuoi avversari. Anche Venere ci mette del suo, stuzzicandoti con intrighi e avventure professionali: per quanto stuzzicanti, le storie sul luogo di lavoro rischiano di generare pettegolezzi e complicazioni inutili. Proteggi la tua tranquillità ed evita di dare retta ai pettegolezzi di paese, che rischiano di incrinare rapporti di coppia o di amicizia. Prima di reagire a una voce maligna, mantieni la calma e verifica i fatti, specialmente con un Marte polemico che spinge verso reazioni esagerate. Per fortuna, il tuo proverbiale senso pratico e una serie di fasi lunari favorevoli ti aiuteranno a tirarti fuori dai guai. Fai solo attenzione alla salute a partire dal 23.

Previsioni astrologiche del mese di ottobre: Gemelli e Cancro

Gemelli – I sentimenti hanno ritrovato lo slancio dei momenti migliori e l’intesa intima è alle stelle grazie al sostegno continuo di Marte. La notizia migliore è che ti ritrovi in una posizione privilegiata, priva di ostacoli planetari e con le fasi lunari tutte dalla tua parte. Fino alla fine di novembre ti aspetta una lunga fase in discesa: sta a te sfruttarla per concretizzare i tuoi progetti. Non ti si chiede di fare i salti mortali, ma solo di evitare la pigrizia. Quando la fortuna gira dalla tua parte, il rischio è quello di sedersi e aspettare che le cose piovano dal cielo. La tranquillità te la sei meritata, ma ora serve un piccolo sforzo per trasformare le buone opportunità in successi reali. Che si tratti di inviare un curriculum per il lavoro dei tuoi sogni, prepararsi per un esame o allenarsi con costanza nello sport, la palla passa a te. Lo stesso vale per le questioni del cuore: l’amore richiede presenza e cura, le opportunità ci sono ma devi essere tu a fare il primo passo.

Cancro – Sebbene questo mese non sia tradizionalmente tra i tuoi preferiti, l’oroscopo di Branko ti preannuncia ottime chance di rivalsa. Marte lascia una posizione scomoda, mentre Mercurio e Venere portano tanta tenerezza e complicità nel settore degli affetti. Qualche piccola turbolenza emotiva si farà sentire in corrispondenza delle Lune storte (il 3, il 10 e il 18), creando qualche momento di umore altalenante in famiglia o nella vita di coppia. Niente di preoccupante: sono normali assestamenti all’interno di relazioni vive e sincere. Dal 23 l’intesa si fa profonda e stabile. Se sei ancora single, il plenilunio del 26 potrebbe regalarti un incontro speciale. Sul piano professionale, Mercurio ti dona una grande creatività, permettendoti di produrre molto senza avvertire la fatica. Giove espande le entrate finanziarie mentre Marte ti invoglia a toglierti qualche sfizio: le entrate e le uscite si compenseranno, ma l’ideale sarebbe investire in strumenti utili per la tua attività professionale.

Branko, oroscopo del mese di ottobre: Leone e Vergine

Leone – Ti attende un periodo incredibilmente dinamico, in cui la noia sarà solo un lontano ricordo. Il ritorno di Marte nel tuo segno ti regala un’energia travolgente: il modo migliore per canalizzarla è fare movimento, praticare sport all’aperto o tenersi in allenamento. Questa carica vitale si riflette anche sotto le lenzuola, regalandoti notti decisamente intense. Le relazioni sociali sono ai massimi livelli: il Sole ti rende simpatico e attraente agli occhi di colleghi, amici e conoscenti, favorendo la nascita di nuove e improvvise intese. Tuttavia, le previsioni astrologiche di Branko ti mettono in guardia da possibili incomprensioni in ambito familiare. Mercurio in posizione critica può generare attriti con figli o parenti vicini; evita i bracci di ferro e punta sulla diplomazia. Con la presenza di Plutone opposto, è fondamentale muoverti in totale sintonia con il partner (anche in caso di separazione) per gestire al meglio le tensioni di fine mese.

Vergine – Ti attende una fase astrologica decisamente generosa, con Sole, Mercurio e Venere pronti a darti una mano concreta nelle questioni finanziarie e lavorative. Mercurio, il tuo pianeta guida, inizia un lungo transito a te favorevole che esalta la tua parlantina, la prontezza di riflessi e la capacità di stringere accordi vantaggiosi. Grazie al sostegno di Venere fino al 24, raccogli consensi, ti muovi con disinvoltura nel tuo ambiente e ottieni facilitazioni importanti. Parallelamente, l’influenza di Marte e Giove stimola il tuo lato più riflessivo, portandoti a cercare momenti di piacevole solitudine. Per chi studia o si occupa di ricerca, è il clima ideale per raggiungere traguardi significativi e formulare idee innovative. I passaggi lunari del 3, del 18 e del 26 portano buone notizie, con il novilunio del 10 pronto a favorire i tuoi guadagni. La vita di coppia ti regala esattamente ciò che desideri: una serena e appagante quotidianità.