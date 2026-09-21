Al Bano Carrisi risponde agli attacchi di Romina Power: “Non c’era a New Orleans…”

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Al Bano Carrisi è tra gli artisti più conosciuti nel mondo. L’uomo ha di recente rilasciato un’intervista a Gente dov’è tornato a parlare della scomparsa di Ylenia, avvenuta nel 1994 in America. Il Leone di Cellino San Marco ha voluto rispondere a Romina Power, che l’ha accusato nel corso di un’intervista a Belve di non esserle stato vicino durante quei tragici momenti. L’uomo ha dichiarato al settimanale: “Non stavamo insieme in quel drammatico momento che riguardò nostra figlia Ylenia. Quelle accuse le rigetto perché non devono passare. Ero là sul posto e Romina non mi era accanto. “

Al Bano Carrisi ricorda la scomparsa di Ylenia

Intervistato da Gente, Al Bano Carrisi è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia, ricordando quei tragici momenti. L’uomo ha fatto una rivelazione dolorosa: “Romina non c’era quando Mr. Brink, l’ispettore capo della Polizia che seguiva il caso a New Orleans, mi portava ogni sera ovunque a vedere se e dove l’avessero sequestrata. Arrivò gente con dei libri in mano, la polizia li fermò con le pistole. In quei libri c’erano bustine di droga. So solo io quel che ho vissuto. Mr. Brink ha fatto di tutto e di più”. Nel frattempo, Al Bano Carrisi è finito al centro della bufera dopo aver fatto un concerto a Tel Aviv in Israele, oggi in guerra con la Palestina.