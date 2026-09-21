Far Away sospesa su Canale 5: quando potrebbe debuttare la seconda stagione

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Far Away è tra le serie tv di maggiore successo dei teleschermi italiani. La storia di Alya e Cihan ha fatto registrare ascolti record su Canale 5 dov’è andata in onda per tutto il periodo estivo. Dal 21 settembre, la dizi turca è stata sospesa dai piani alti di Cologno Monzese per permettere la messa in onda di Uomini e donne, che è tornata con una nuova edizione. Una decisione che non è molto piaciuta ai fans di Far Away, che ora si chiedono quale sarà il futuro delle vicende ambientate a Mardin. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando con sempre più insistenza sul web, la storia di Alya e Cihan dovrebbe sbarcare ad ottobre in prima serata con la seconda attesissima stagione.

La seconda stagione di Far Away ad ottobre in prima serata?

La seconda stagione di Far Away dovrebbe venire trasmessa ad inizio ottobre in prima serata su Canale 5. La serie tv troverebbe spazio nel prime time per provare a bissare il successo ottenuto nel daytime pomeridiano. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Alya e Cihan, che faranno ritorno a Mardin. I due incontreranno Mine, la quale non prenderà bene che la sua rivale in amore non abbia raggiunto il Canada come da accordi presi con Sadakat. La dottoressa diventerà sempre più cattiva, arrivando a tentare di uccidere Alya investendola con l’auto.

Zerrin di Far Away (Screen Mediaset Infinity)