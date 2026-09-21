Spettacolo Italia

Jasmine Carrisi a Tale e quale show: “Ecco cosa mi ha consigliato Al Bano”

Giulia Bertaccini21 Settembre 2026
foto al bano
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Tale e quale show si appresta a tornare in televisione. Mercoledì 23 settembre andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti. Tra le concorrenti dello show ci sarà anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al portale Leggo in merito alla sua partecipazione a Tale e quale show. La giovane ha dichiarato le seguenti parole: “allora spero di crescere e imparare tanto anche perché cantare in diretta tutte le settimane imitando qualcun altro non è facile, quindi sicuramente imparerò tanto. All’inizio ero un po’ titubante, poi mi sono fatta coraggio e ho deciso di provarci”

Jasmine Carrisi rivela il consiglio che le ha dato Al Bano prima di Tale e quale show

Sempre a Leggo, Jasmine Carrisi ha parlato dei suoi famosi genitori e dei consigli che le hanno dato in vista della partecipazione a Tale e quale show. La giovane ha parlato di Al Bano, rivelando il suo suggerimento: “Mi ha suggerito di allenarmi tanto e di arrivare preparata” e su Loredana Lecciso ha detto che è più in ansia di lei e di non vedere l’ora che inizi la trasmissione. Oltre a Jasmine Carrisi, presenti nel cast anche Paola Perego e Maddalena Corvaglia, che di recente ha fatto parlare per le sue dichiarazioni in merito all’amicizia finita con Elisabetta Canalis.

Jasmine Carrisi parla delle sue insicurezze estetiche
Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)
Giulia Bertaccini21 Settembre 2026