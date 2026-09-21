Jasmine Carrisi a Tale e quale show: “Ecco cosa mi ha consigliato Al Bano”

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Tale e quale show si appresta a tornare in televisione. Mercoledì 23 settembre andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti. Tra le concorrenti dello show ci sarà anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al portale Leggo in merito alla sua partecipazione a Tale e quale show. La giovane ha dichiarato le seguenti parole: “allora spero di crescere e imparare tanto anche perché cantare in diretta tutte le settimane imitando qualcun altro non è facile, quindi sicuramente imparerò tanto. All’inizio ero un po’ titubante, poi mi sono fatta coraggio e ho deciso di provarci”

Jasmine Carrisi rivela il consiglio che le ha dato Al Bano prima di Tale e quale show

Sempre a Leggo, Jasmine Carrisi ha parlato dei suoi famosi genitori e dei consigli che le hanno dato in vista della partecipazione a Tale e quale show. La giovane ha parlato di Al Bano, rivelando il suo suggerimento: “Mi ha suggerito di allenarmi tanto e di arrivare preparata” e su Loredana Lecciso ha detto che è più in ansia di lei e di non vedere l’ora che inizi la trasmissione. Oltre a Jasmine Carrisi, presenti nel cast anche Paola Perego e Maddalena Corvaglia, che di recente ha fatto parlare per le sue dichiarazioni in merito all’amicizia finita con Elisabetta Canalis.

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)