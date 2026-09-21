Oroscopo di Branko del mese di ottobre, ultimi sei segni zodiacali: lo Scorpione parte alla grande

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Secondo l’oroscopo di Branko del mese di ottobre, i nativi dello Scorpione iniziano un mese favorevole per affari e relazioni, in cui dovranno difendere con determinazione i propri progetti, fare attenzione alla burocrazia e alla salute, e godersi una forte intesa emotiva in amore. Per i nati sotto il segno del Capricorno si apre un periodo di grande ambizione e successo professionale, accompagnato da un fascino irresistibile che li spingerà verso legami affettivi autentici e responsabilità più stabili. Infine, i Pesci vivranno un autunno all’insegna della curiosità e del rinnovamento, con ottime opportunità per viaggi, studi, nuove relazioni e contatti di lavoro, ricordandosi solo di gestire le energie e riposare a sufficienza.

Il mese di ottobre secondo gli astri: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Il mese del tuo compleanno parte con la giusta spinta, anche se la dinamicità non mancherà. Marte ha finalmente smesso di intralciarti la strada e si è posizionato in un segno amico: è il momento perfetto per ritrovare l’equilibrio e lasciarti alle spalle i malanni passati. Riprendi l’allenamento in palestra o dedicati a uno sport di squadra, che ti regalerà anche una piacevole sensazione di complicità. Fare squadra ti fa bene anche nel lavoro: inserisciti in un gruppo già ben avviato o creane uno da zero. Ti sentirai sostenuto e pronto a puntare in alto. La tua Luna Nuova cade sabato 10 ottobre e inaugura il tuo nuovo anno zodiacale: un periodo intenso e stimolante. Saturno ti sfida, ma con te sfonda una porta aperta: è severo ma giusto, sa premiare il merito, e tu vivi di giustizia. Qualche fastidio in più potrebbe arrivarti da Nettuno, che risveglia vecchie inquietudini. Per superarlo, la ricetta migliore è l’azione. Le novità più stuzzicanti arrivano da lontano o dall’estero; per i più giovani è tempo di fare le valigie. Buona la situazione finanziaria, ma evita l’ossessione per il guadagno e mantieni un approccio razionale negli investimenti. In amore l’atmosfera è calda e avvolgente: i nuovi incontri ti faranno battere il cuore e potrai stringere amicizie davvero preziose.

Scorpione – Inizi il mese con Mercurio nel segno, un passaggio prolungato e prezioso per idee, affari e iniziative. Il pianeta delle idee è affiancato da Sole e Venere: significa che i tuoi progetti sono solidi e pronti a conquistare chi ti circonda dopo una lunga fase di riflessione. Ovviamente, esporsi significa anche fare i conti con qualche rivale, complice Marte in Leone. Non tirarti indietro: se credi nei tuoi obiettivi, insisti e la spunterai. Metti a segno la prima mossa verso il 3 ottobre con l’Ultimo Quarto di Luna: cerca opportunità fuori dai soliti ambienti per trovare meno ostacoli. Attento però a rispettare ogni regola burocratica, perché Giove non perdona i passi falsi. Il Primo Quarto del 18 ti garantisce invece il pieno sostegno di chi ti sta intorno in un clima generale piuttosto armonioso. In amore non mancano le soddisfazioni: Mercurio e Venere portano intesa profonda e dialogo. La passione fisica è un po’ in secondo piano per via di Marte contrario, ma la complicità emotiva rafforza l’unione. Fai attenzione alla salute: evita i superalcolici da lavoro, dormi a sufficienza e sii prudente alla guida e con oggetti taglienti, specialmente durante il plenilunio del 26.

Astrologia dedicata al mese di ottobre: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Ti attende un periodo decisamente positivo. L’equinozio ti ha regalato un Sole energico e, da inizio ottobre, un Marte grintoso al fianco di Giove ti rende ancora più intraprendente. Se fai sport a livello agonistico, aspettati grandi soddisfazioni e possibili record personali, soprattutto nelle trasferte. L’attività fisica farà benissimo a tutti i nati del segno per ritrovare la forma e smaltire i peccati di gola concessi da Giove, ma senza eccedere nei carichi di lavoro. È anche un buon momento per recuperare le energie da qualche acciacco passato. L’unico punto debole? La tendenza a rimuginare sul passato. Con Venere e Mercurio alle spalle, rischi di affollare la mente di inutili “se fossi” o “se avessi fatto”, in particolare nelle questioni di cuore. Tu sei un segno di Fuoco: la tua natura si realizza nell’azione pratica, non nei ripensamenti. Non farti bloccare dai troppi pensieri. Tra l’altro, dal 25 in poi l’amore torna a splendere con il passaggio di Venere in Bilancia, regalandoti incontri stimolanti e nuove amicizie.

Capricorno – Il Sole in Bilancia stimola la tua ambizione e ti mette di fronte a traguardi importanti. Anche se il cielo presenta qualche tensione tra i pianeti, la tua strada è tracciata, seppur ricca di sfide stimolanti da superare. Sul fronte affettivo vivi un momento magico: Marte e Giove ti rendono incredibilmente affascinante e ogni nuovo incontro ha l’energia giusta per trasformarsi in qualcosa di travolgente. Mercurio e Venere ti rendono irresistibile, facendoti fare presa su persone di ogni età. Tuttavia, Saturno ti chiede di riflettere su ciò che desideri davvero, spingendoti verso impegni e responsabilità più stabili, anche se arrivi da una storia recente. Le stelle ti invitano a mostrare la tua interiorità e a creare legami autentici: resistere all’amore sarà quasi impossibile. Sul lavoro, Mercurio ti offre finalmente il suo sostegno per stringere alleanze strategiche e allargare la tua rete di contatti utili per il futuro.

Branko oroscopo del mese di ottobre: Acquario e Pesci

Acquario – Nonostante il sostegno di pianeti importanti, questo mese potrebbe risultare un po’ nervoso a causa di alcuni transiti veloci che rallentano la tabella di marcia. Le stelle ti mettono alla prova per vedere quanto credi nelle tue scelte, specialmente nella vita privata. In famiglia potrebbero sorgere contrasti su questioni coniugali o sull’educazione dei figli. Evita di fare da cuscinetto tra partner e parenti: quando la tensione sale, applica il tuo spirito libero ed evadi dalla situazione. Marte contrario toglie energie, quindi non è il momento di affrontare scontri diretti. In ambito professionale potresti avvertire un senso di insoddisfazione se non trovi un ideale o uno scopo stimolante in ciò che fai. Mercurio ti innervosisce con intoppi burocratici, ma perdere la pazienza non ti aiuterà. Ritrova il tuo centro: dedica tempo allo yoga, alla meditazione o alle passeggiate nella natura, ricordandoti che si tratta solo di una fase di passaggio.

Pesci – Si prospetta un mese ricco di prospettive affascinanti, dominato dal desiderio di novità, viaggi e orizzonti lontani. Mercurio e Venere stimolano la tua curiosità e ti regalano un vero e proprio spirito da esploratore. L’autunno ti invita ad ampliare i tuoi confini, magari prendendoti una pausa per cercare nuovi contatti professionali o nuove idee. È un periodo ottimo per chi desidera studiare all’estero o frequentare corsi di aggiornamento. Venere stimola la tua sensibilità artistica e ti spinge a cercare ispirazione in nuove culture, linguaggi e forme d’arte. Se non ti sposterai fisicamente, lo farai con la mente, approfondendo argomenti complessi con grande passione. L’amore ti riserva incontri speciali capaci di conquistarti. Per quanto riguarda il corpo, Marte ti chiede di incanalare le energie sul lavoro, ma senza trascurare il riposo: copriti bene per evitare i primi malanni di stagione e mantieniti in movimento anche solo con una camminata veloce.