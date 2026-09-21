Il film “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” arriva al cinema il 22 settembre 2026: dove vederlo e come acquistare i biglietti

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Il concerto più grande della storia della musica italiana sta per arrivare sul grande schermo. Dal 22 settembre 2026, il film‑evento “ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA” porterà al cinema la notte in cui Ultimo ha radunato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, trasformando un sogno personale in un momento collettivo destinato a restare nella storia. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa racconterà il film? Dove sarà possibile vederlo? E come si acquistano i biglietti per vivere la Favola per sempre sul grande schermo?

Il film‑evento: la Favola per sempre arriva al cinema dal 22 al 30 settembre 2026

“ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA” è diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro. Il film sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026, per raccontare fedelmente la notte del 4 luglio 2026, quando Ultimo ha scritto una pagina epica della musica italiana contemporanea.

La pellicola segue lo scorrere del concerto minuto per minuto: brano dopo brano, emozione dopo emozione, il pubblico potrà rivivere ogni istante del Raduno degli Ultimi. Non solo musica, ma anche backstage esclusivi, momenti privati, dettagli che dal vivo non era possibile cogliere. È il racconto di un artista che, a trent’anni, ha trasformato la sua storia personale in un sentimento condiviso da un’intera generazione.

Il 22 settembre, data simbolica per Ultimo — legata al brano “22 settembre” e alla nascita della sua etichetta — diventa così un nuovo anniversario da celebrare insieme, questa volta nelle sale cinematografiche.

Dove vedere “ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA”

Il film sarà disponibile in tutti i cinema italiani aderenti alla distribuzione Nexo Studios, dal 22 al 30 settembre 2026. Tra le catene che lo ospiteranno ci sono:

UCI Cinemas

The Space Cinema

Sale indipendenti e multisala aderenti alla programmazione Nexo Studios

Come acquistare i biglietti: tutte le modalità disponibili

I biglietti per “ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA” sono già disponibili e possono essere acquistati in diversi modi.

La modalità più diretta è il sito ufficiale del film, dove è possibile selezionare la propria città, la sala e l’orario della proiezione. In alternativa, i biglietti sono acquistabili tramite i principali circuiti cinematografici:

UCI Cinemas (online o in cassa)

(online o in cassa) The Space Cinema (online o in cassa)

(online o in cassa) Siti delle singole sale aderenti

La disponibilità varia da città a città, ma le prevendite hanno già registrato numeri altissimi, sulla scia delle oltre 70.000 presenze prenotate in pochi giorni.

Per i fan di Ultimo, sarà l’occasione di ritrovarsi ancora una volta, questa volta davanti a uno schermo, per cantare insieme la Favola per sempre.