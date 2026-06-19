“Note al Tramonto” torna a San Salvatore: musica dal vivo, natura e sapori locali

Dopo il successo della prima edizione, domenica 28 giugno torna Note al Tramonto. L’iniziativa promossa dall'Associazione Vento Nuovo APS e patrocinata dal Comune di Manfredonia, animerà la Frazione M...

Dopo il successo della prima edizione, domenica 28 giugno torna Note al Tramonto. L’iniziativa promossa dall'Associazione Vento Nuovo APS e patrocinata dal Comune di Manfredonia, animerà la Frazione Montagna San Salvatore con una serata dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione del territorio.

La luce calda del tramonto avvolgerà la Montagna di San Salvatore, il paesaggio dell'agro sipontino si tingerà delle sfumature della sera e le note del pianoforte e del bandoneón accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale immerso nella bellezza rurale del territorio, tra balle di fieno e profumo d'estate.

Protagonisti della serata saranno Pasquale Stafano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneón, artisti apprezzati in Italia e all'estero per la loro raffinata ricerca musicale e per le numerose partecipazioni a festival e rassegne di prestigio. Il concerto avrà inizio alle 19.30, mentre l'accoglienza del pubblico è prevista a partire dalle ore 19.00. Al termine dell'esibizione musicale, l'atmosfera continuerà a vibrare con una selezione musicale in vinile curata da Davide DP. Nell'area dell'evento saranno inoltre presenti gli stand enogastronomici dell'Associazione Vento Nuovo APS, dove sarà possibile degustare prodotti e specialità del territorio. Presso la cassa dedicata sarà possibile acquistare i ticket per il food e per il calice di vino da utilizzare durante la serata.

Con la sua seconda edizione Note al Tramonto rinnova il suo invito a riscoprire il piacere della contemplazione e della condivisione e a vivere con uno sguardo nuovo luoghi spesso poco conosciuti ma profondamente rappresentativi della storia, dell’identità e delle tradizioni del territorio, proponendosi di diventare un appuntamento fisso dell’estate sipontina.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.