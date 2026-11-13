Storie al bivio weekend, anticipazioni e ospiti 14 novembre: Matteo Bassetti, Eugenia Roccella e il caso Giulia Cecchettin

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Nuovo appuntamento con Storie al bivio weekend, il programma ideato e condotto da Monica Setta, in onda sabato 14 novembre alle 15.30 su Rai 2. La trasmissione alternerà attualità, spettacolo e testimonianze personali, affrontando alcuni dei temi più discussi degli ultimi giorni.

Tra gli ospiti della puntata figurano Matteo Bassetti ed Eugenia Roccella, protagonisti di interviste dedicate rispettivamente al mondo della medicina e alle iniziative contro la violenza di genere. Non mancheranno inoltre approfondimenti su Ballando con le Stelle, sugli allarmi bomba nelle scuole e sul film dedicato a Giulia Cecchettin. Chi saranno gli ospiti di Storie al bivio weekend? Di cosa parlerà Matteo Bassetti? E quali temi affronterà Monica Setta nel corso della puntata?

Storie al bivio weekend: Matteo Bassetti si racconta tra lavoro e vita privata

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Matteo Bassetti, che si concederà a un’intervista dal taglio personale con Monica Setta.

L’infettivologo presenterà il suo nuovo libro Essere medico e ripercorrerà alcune delle tappe più significative della propria esperienza professionale. La conversazione permetterà al pubblico di conoscere aspetti meno noti della sua vita, andando oltre il ruolo che lo ha reso uno dei volti più conosciuti della sanità italiana.

Storie al bivio weekend: Ballando con le Stelle e il talk con Milly Carlucci

Spazio anche al mondo dello spettacolo con un focus dedicato a Ballando con le Stelle.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste realizzate da Pietro Capella a Milly Carlucci, Ornella Muti e Noemi Bocchi. Le dichiarazioni delle protagoniste saranno commentate in studio da un gruppo di ospiti composto, tra gli altri, da Beppe Convertini, Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira, Sofia Bruscoli ed Elena Morali.

Il segmento offrirà uno sguardo sul programma del sabato sera di Rai 1 e sui suoi principali protagonisti.

Storie al bivio weekend: Giulia Cecchettin, violenza di genere e allarme scuole

L’ultima parte della trasmissione sarà dedicata all’attualità.

Monica Setta affronterà il tema degli allarmi bomba che hanno coinvolto migliaia di scuole italiane, con un confronto tra politica e tecnologia per analizzare il fenomeno. Ampio spazio verrà riservato anche alla violenza di genere, partendo dal successo del film Se domani non torno, dedicato a Giulia Cecchettin.

Nel corso della puntata Maria Teresa Ruta racconterà una dolorosa esperienza vissuta in gioventù, mentre il ministro Eugenia Roccella illustrerà le iniziative e i progetti messi in campo dal Governo per contrastare la violenza contro le donne.