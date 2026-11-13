Beautiful, anticipazioni 13 novembre 2026: Brooke turbata per Ridge, Hope prova a rassicurarla

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Taylor ha fatto un regalo speciale a Ridge in occasione delle festività di Natale, la penna del primo Natale che hanno trascorso insieme. Per Steffy questo gesto simboleggia una loro possibile riconciliazione, lei sarebbe davvero felice se i suoi genitori tornassero insieme.

Anticipazioni Beautiful 13 novembre 2026: Hope critica duramente il comportamento di Ridge, Brooke le confessa…

La vigilia di Natale Brooke ha inviato un messaggio a Ridge ma lui non le ha risposto, questo la turberà molto. Il loro rapporto sta vivendo una forte crisi dopo quello che è successo alla Forrester Creations, Hope cercherà di confortare la madre e le dirà che per l’ennesima volta lo stilista l’ha ferita senza nemmeno esitare.

Hope dirà alla madre che Ridge alla prima incomprensione si è ributtato tra le braccia di Taylor. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke le confesserà di aver accettato il ruolo di amministratore delegato alla Forrester Creations perché sperava di migliorare la situazione. Però, la Logan ha capito che la sua scelta ha profondamente ferito l’ex marito perché lo ha fatto sentire tradito.