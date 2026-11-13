Quarto Grado, anticipazioni e ospiti 13 novembre: Garlasco ancora al centro, focus sul giallo della ricina

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Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Retequattro. Anche questa settimana la trasmissione seguirà alcuni dei casi di cronaca più discussi del momento, tra sviluppi giudiziari e nuovi interrogativi ancora senza risposta.

Al centro della puntata ci sarà nuovamente il caso Garlasco, tornato nelle ultime settimane al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Spazio anche al mistero delle morti legate alla ricina, una vicenda che continua a sollevare dubbi e interrogativi. Cosa emerge sul caso Garlasco? Quali novità riguardano Andrea Sempio e Alberto Stasi? E cosa raccontano gli ultimi elementi sul giallo della ricina?

Quarto Grado: nuovi sviluppi sul caso Garlasco

La puntata del 13 novembre di Quarto Grado dedicherà ampio spazio agli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.

L’attenzione si concentrerà sulla data dell’udienza preliminare che riguarda Andrea Sempio, fissata per il 25 febbraio 2027. La trasmissione analizzerà inoltre le questioni emerse nelle ultime settimane e le diverse posizioni delle parti coinvolte nella vicenda.

Nel corso della serata verranno approfonditi anche gli aspetti che continuano ad alimentare il dibattito attorno a uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.

Quarto Grado: la richiesta di revisione annunciata dalla difesa di Alberto Stasi

Tra gli argomenti affrontati nel corso della trasmissione ci sarà anche la posizione di Alberto Stasi.

La difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi ha annunciato l’intenzione di depositare una richiesta di revisione. Un passaggio destinato ad avere un peso importante nel dibattito giudiziario che continua a ruotare attorno al caso Garlasco.

In studio sarà presente anche l’avvocato Liborio Cataliotti, che contribuirà all’analisi degli ultimi sviluppi e delle prospettive che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi.

Quarto Grado: il mistero delle morti legate alla ricina

La seconda parte della puntata sarà dedicata al caso delle presunte morti legate alla ricina.

I riflettori saranno puntati sulla vicenda di Sara Di Vita, la quindicenne di Pietracatella deceduta insieme alla madre Antonella Di Ielsi. La trasmissione analizzerà alcuni elementi emersi dalle indagini e dai contenuti pubblicati dalla ragazza sui social nei mesi precedenti alla tragedia.

Ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci sarà il consueto parterre di esperti e opinionisti, tra cui Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi, chiamati a commentare gli sviluppi dei casi affrontati nel corso della serata.