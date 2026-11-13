177 giorni. Il rapimento di Farouk: anticipazioni, trama, cast e location della serie Rai in onda dal 16 novembre

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Il sequestro di un bambino di sette anni, 177 giorni di angoscia e un’intera nazione con il fiato sospeso. 177 giorni. Il rapimento di Farouk ricostruisce una delle vicende di cronaca più drammatiche della storia italiana recente. La nuova serie Rai, diretta da Carlo Carlei, riporta sullo schermo il rapimento di Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992.

La fiction si sviluppa in sei episodi da 50 minuti e si ispira al libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias. Nel cast spiccano Marco Bocci e Antonia Desplat, nei ruoli dei genitori del bambino. Quali eventi racconterà la serie? Chi sono gli attori coinvolti? E dove sono state girate le scene?

177 giorni. Il rapimento di Farouk: anticipazioni e trama della serie Rai

La storia comincia nel gennaio 1992. La famiglia Kassam vive in Costa Smeralda e gestisce l’albergo “Luci di la Baia”. Fateh, la moglie Marion e i figli Farouk e Nour conducono un’esistenza serena, fino a quando un gruppo di banditi irrompe nella loro casa e rapisce il piccolo Farouk, che ha soltanto sette anni. I genitori e la sorellina assistono impotenti alla scena.

Comincia così un incubo destinato a durare 177 giorni. La famiglia si ritrova in un mondo che conosce poco, quello dei sequestri e delle regole del banditismo sardo. Fateh fatica a fidarsi delle forze dell’ordine e rifiuta inizialmente di seguire i loro consigli. La sua posizione complica le indagini e alimenta le tensioni con Marion, che scopre alcuni dettagli tenuti nascosti dal marito.

Nel primo episodio, gli investigatori Franco Orazi e Fabrizio Argiolas cercano di aiutare i genitori nelle fasi più delicate del caso. Intanto due giornalisti, Valeria Loi e Marco Uras, seguono la vicenda per le rispettive testate. La diffusione di una presunta parentela tra i Kassam e l’Aga Khan, che si rivelerà falsa, contribuisce ad aumentare l’attenzione mediatica.

Nel secondo episodio le ricerche proseguono senza risultati. Marco Uras pubblica una notizia secondo cui Farouk potrebbe trovarsi in Barbagia, senza condividere con Valeria l’informazione che lei stessa lo aveva aiutato a trovare. Anche Papa Giovanni Paolo II lancia un appello per la liberazione del bambino. Nel frattempo Fateh decide di indagare autonomamente insieme all’amico Pierpaolo Parodi, esperto di sequestri. La pista seguita, però, si rivela un vicolo cieco.

La serie non si limita a ricostruire le indagini. Racconta anche le conseguenze del rapimento sui rapporti familiari, il ruolo dei giornalisti e il coinvolgimento delle istituzioni. Il sequestro diventa così il punto di partenza per un racconto corale, ambientato nell’Italia dei primi anni Novanta.

177 giorni. Il rapimento di Farouk: il cast completo e gli attori protagonisti

A guidare il cast sono Marco Bocci, che interpreta Fateh Kassam, e Antonia Desplat, nel ruolo di Marion Bleriot. Il piccolo Farouk ha invece il volto di Filippo Papa. Tra gli altri interpreti figurano Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Enrico Inserra, Anna Chiara Fattore, Martina Tore, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Alessandro Gazale e Fabrizio Sabatucci.

Ecco l’elenco degli interpreti:

Marco Bocci

Antonia Desplat

Rosa Diletta Rossi

Domenico Diele

Mauro Addis

Andrea Tedde

Giacomo Fadda

Rose Aste

Enrico Inserra

Filippo Papa

Anna Chiara Fattore

Martina Tore

Giulia Bellanzoni

Leonardo Capuano

Alessandro Gazale

Fabrizio Sabatucci

Nel cast artistico compaiono inoltre Fateh Kassam, Marion Bleriot, Valeria Loi, Franco Orazi, Fabrizio Argiolas, Pierpaolo Parodi, Matteo Boe, Nicoletta Cau, Marco Uras, Farouk Kassam, Nour Kassam, Bonaria Parodi, Sonia Morandi, Graziano Mesina, Mauro Mura e Mario Iacono.

La regia è affidata a Carlo Carlei, mentre il soggetto di serie e le sceneggiature portano le firme di Antonio Manca e Vincenzo Marra. Lea Tafuri ricopre il ruolo di headwriter. La produzione è di Bim Produzione, in collaborazione con Rai Fiction.

177 giorni. Il rapimento di Farouk: le location tra Sardegna e Campania

Le ambientazioni hanno un ruolo importante nella narrazione. La Sardegna rappresenta il cuore della vicenda, con il contrasto tra la Costa Smeralda e i paesaggi dell’entroterra. La produzione ha girato alcune scene a Orgosolo, Nuoro, Olbia e Cannigione, ricostruendo ambienti legati alla storia del sequestro.

Le riprese hanno coinvolto anche la Campania, con set a Napoli, Salerno, Caserta e Benevento e nelle rispettive province. Diversi Comuni hanno inoltre concesso il proprio patrocinio al progetto.

Carlo Carlei ha scelto due linguaggi visivi differenti per raccontare questi territori. Per Porto Cervo, la villa e gli ambienti della famiglia Kassam ha utilizzato movimenti fluidi di macchina e composizioni geometriche, con colori contrastati. Per l’entroterra, invece, ha privilegiato riprese a mano e una fotografia dalle tonalità calde e terrose.

La contrapposizione tra costa e montagna accompagna così il racconto di due realtà molto diverse, costrette a entrare in contatto dopo il rapimento. 177 giorni. Il rapimento di Farouk arriverà su Rai 1 e RaiPlay dal 16 novembre 2026, con sei episodi distribuiti in tre serate.