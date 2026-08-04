My Sweet Lie, spoiler 4 agosto 2026: Suna si scaglia contro Nejat, lui non vuole deludere la figlia

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Va in onda oggi su Canale 5 alle 14.45 una nuovo episodio della nuova dizi turca My Sweet Lie. Proprio come suggerisce il titolo la trama gira intorno ad una ‘dolce bugia’.

Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 4 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che Sevket parlerà della situazione di Rafet con Saniye e Suna. Deciderà poi di affrontare la questione con Tahsin con la speranza di riuscire a rimediare al cospicuo debito che il figlio ha accumulato.

Spoiler My Sweet Lie 4 agosto 2026: Burcu scopre la verità su Nejat e racconta tutto a Suna

Suna apparirà molto preoccupata per la caffetteria del padre, quando vedrà che Nejat scatterà delle foto si convincerà del fatto che sia interessato ad acquistarla. Non appena lo vedrà nel locale in cui lavora la ragazza in preda alla rabbia si scaglierà duramente contro di lui e questo le farà perdere il lavoro.

Derya chiederà a Burcu di andare a scusarsi con Nejat e scoprirà che la sua intenzione non era quella di comprare il locale ma di affittarlo per fare uno spot pubblicitario e lo dirà subito a Suna. Le anticipazioni di My Sweet Lie fanno poi sapere che l’uomo non saprà come dire alla figlia che la madre non tornerà per il suo compleanno senza però deluderla.