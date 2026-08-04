Anticipazioni Capri 5 agosto 2026: Vittoria vuole partire, Umberto prende i documenti di Cosimo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moltissimi telespettatori stanno seguendo le repliche di Capri su Rai Uno, da lunedì a venerdì alle 14.05. In passato è stata una fiction che è riuscita a fare breccia in modo notevole nel cuore di tantissime persone, a distanza di vent’anni in molti la stanno riguardando con piacere e c’è chi invece sta guardando gli episodi per la prima volta.

Cosa accadrà negli episodi di domani, mercoledì 5 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che i fratelli Galiano vogliono dimostrare a Vittoria che Massimo non è davvero un criminale come le ha fatto credere Cosimo. Lei si recherà a Villa Isabella con Rizzuto per dire alla nonna che ha deciso di partire insieme a lui.

Spoiler Capri 5 agosto 2026: la verità su Cosimo viene a galla, Falco riceve una sorpresa

Mentre Cosimo continuerà a ricattala Vittoria si impegnerà a resistere e parlare con Massimo e Umberto. Quest’ultimo andrà in banca e spacciandosi per Rizzuto riuscirà ad entrare in possesso dei documenti necessari per risolvere il mistero.

A Villa Isabella sono tutti preoccupati per Vittoria e stanno facendo di tutto per riportarla a casa. I Galiano insieme a Reginella saranno pronti a fare il passo finale per allontanarla da Cosimo. Le anticipazioni di Capri fanno poi sapere che il padre di Falco gli farà una sorpresa recandosi sull’isola senza dirgli nulla. L’uomo oltre ad incontrare il figlio avrà intenzione di parlare con Lucia.