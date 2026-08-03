My Sweet Lie, spoiler 3 agosto 2026: Kayra riceve una cartolina della madre e ricorda la sua promessa

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Va in onda da oggi su Canale 5 alle 14.45 una nuova dizi turca che sicuramente farà breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, si tratta di My Sweet Lie. Proprio come suggerisce il titolo la trama gira intorno ad una ‘dolce bugia’.

Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 3 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che Nejat sta crescendo da solo la figlia Kayra dopo che la moglie Aylin lo ha lasciato ed è andata via senza più tornare. Per non deludere la bambina le ha raccontato che la madre si trova in Africa per aiutare molti bambini e le manda da parte sua molte lettere.

Spoiler My Sweet Lie 3 agosto 2026: Nejat non ricordava la promessa, deve trovare una soluzione

La piccola Kyara riceverà una nuova cartolina da parte della madre e lei sarà molto felice perché mancano pochi giorni al suo sesto compleanno e la donna le aveva promesso che ci sarebbe stata. Il padre non ricordava di averle fatto questa promessa e avrà il timore che la bambina soffrirà quando non la vedrà tornare.

Le anticipazioni di My Sweet Lie fanno poi sapere che Nejat cercherà una soluzione per non ferire la figlia. Lui è il designer di una linea di occhiali alla quale ha dato il nome della figlia. Hande è la sua socia ed è da sempre innamorata di lui, anche Serkan collabora con lui. In casa invece può contare sull’aiuto di Hayri e dall’altra parte della città si trova una dolce e intraprendete ragazza, Suna, il destino presto li farà incontrare.