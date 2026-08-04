Omicidio Mauro Iavarone: il delitto dell’11enne ucciso nel Frusinate

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L’omicidio di Mauro Iavarone rappresenta uno dei casi di cronaca nera più drammatici degli anni Novanta. La vittima era un bambino di appena 11 anni che viveva a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. La sua scomparsa, il 18 novembre 1998, diede il via a una frenetica ricerca che si concluse nel peggiore dei modi: tre giorni dopo il piccolo venne trovato senza vita in una zona boschiva nel territorio di San Giovanni Incarico, a circa venti chilometri da casa.

Le indagini portarono rapidamente all’individuazione di un gruppo di giovani conosciuti dalla vittima. Nel corso dell’inchiesta emersero confessioni, ritrattazioni e versioni contrastanti che contribuirono a rendere il procedimento particolarmente complesso. Al termine del processo furono pronunciate condanne definitive, ma non tutti gli aspetti della vicenda trovarono una risposta univoca.

A distanza di anni il caso continua a essere ricordato sia per la giovane età della vittima sia per le numerose zone d’ombra emerse durante le indagini e il dibattimento. Ancora oggi viene periodicamente ripreso da trasmissioni televisive e approfondimenti dedicati ai grandi casi irrisolti della cronaca italiana.

Chi era Mauro Iavarone

Mauro Iavarone aveva 11 anni e viveva con la madre e la sorella a Piedimonte San Germano, comune alle porte di Cassino. Era un bambino conosciuto in paese, dove trascorreva gran parte del tempo libero tra la piazza principale, la sala giochi e gli amici.

Come molti ragazzi della sua età, si spostava abitualmente in bicicletta. Proprio quella bicicletta sarebbe diventata uno degli elementi centrali delle prime fasi investigative.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Mauro frequentava anche ragazzi più grandi di lui. Questo particolare, inizialmente considerato marginale, avrebbe assunto un’importanza decisiva nelle settimane successive alla sua scomparsa.

La scomparsa del 18 novembre 1998

Nel pomeriggio del 18 novembre 1998 Mauro uscì di casa senza fare più ritorno. Le ricostruzioni indicano che trascorse parte del pomeriggio tra la sala giochi, alcuni bar e la piazza del paese.

Quando in serata il bambino non rientrò, i familiari denunciarono immediatamente la scomparsa. Le ricerche coinvolsero forze dell’ordine, volontari e numerosi abitanti della zona.

Il giorno successivo venne ritrovata la sua bicicletta, abbandonata in un vialetto a poche centinaia di metri dalla piazza di Piedimonte San Germano. Quel ritrovamento lasciò intuire agli investigatori che il bambino potesse essere stato allontanato contro la sua volontà.

Il ritrovamento del corpo

La mattina del 21 novembre 1998 un operatore ecologico scoprì il corpo del bambino in una boscaglia nel territorio di San Giovanni Incarico.

L’esame del medico legale stabilì che Mauro era morto nel pomeriggio stesso della scomparsa a causa di violenti colpi alla testa inferti con un corpo contundente. Il cadavere si trovava a circa venti chilometri dal luogo in cui il bambino era stato visto per l’ultima volta.

Le modalità dell’omicidio colpirono profondamente l’opinione pubblica per la particolare brutalità dell’aggressione e per il tentativo di occultare il corpo.

Le indagini: confessioni, ritrattazioni e un gruppo di giovani sotto accusa

Le indagini subirono una svolta pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere.

Gli investigatori concentrarono l’attenzione su alcuni giovani conosciuti da Mauro. Tra loro vi era Erick Schertzberger, allora diciottenne, che nel corso degli interrogatori modificò più volte la propria versione dei fatti prima di rendere dichiarazioni ritenute decisive per la ricostruzione dell’accaduto.

Secondo l’accusa, all’omicidio avrebbero preso parte anche Denis Bogdan, il fratello Fardi Bogdan, alcuni minorenni e altri soggetti la cui posizione fu esaminata nel corso dell’inchiesta.

Fin dall’inizio il procedimento fu caratterizzato da testimonianze discordanti, confessioni parziali e successive ritrattazioni. Alcuni degli indagati negarono qualsiasi coinvolgimento, mentre altri indicarono responsabilità reciproche, rendendo particolarmente difficile ricostruire con precisione il ruolo di ciascuno.

Il presunto movente

Uno degli aspetti più discussi dell’intera vicenda riguarda il movente.

Nel corso delle indagini emerse l’ipotesi che Mauro fosse stato coinvolto, nonostante la giovanissima età, in un piccolo giro di spaccio gestito da ragazzi più grandi. Secondo una delle ricostruzioni investigative, il bambino sarebbe stato ucciso dopo un contrasto legato alla mancata consegna del denaro ricavato dalla vendita di alcune dosi di droga.

Questa ricostruzione derivava principalmente dalle dichiarazioni rese da Erick Schertzberger, che nel tempo cambiarono però in più occasioni.

Proprio le continue modifiche della sua versione alimentarono dubbi e contestazioni durante il processo, tanto che la dinamica e il movente dell’omicidio rimasero oggetto di ampio confronto tra accusa e difesa.

Il processo e le condanne

Il primo grado davanti alla Corte d’Assise di Cassino si concluse nell’aprile 2001.

Dennis Bogdan fu condannato all’ergastolo come autore principale dell’omicidio.

Erick Schertzberger ricevette una condanna a venti anni di reclusione, beneficiando delle attenuanti legate alla collaborazione con gli investigatori, ritenuta determinante per chiarire almeno in parte la vicenda.

Fardi Bogdan e Pasquale Di Silvio furono invece assolti per insufficienza e contraddittorietà degli elementi raccolti nei loro confronti.

Per quanto riguarda uno dei minorenni coinvolti, il procedimento fu trattato separatamente davanti al Tribunale per i minorenni.

I dubbi rimasti aperti

Pur essendo arrivato a sentenze definitive, il caso continua a presentare alcuni aspetti controversi.

Il primo riguarda il numero effettivo dei partecipanti al delitto. Nelle motivazioni delle sentenze viene infatti evidenziato che Denis Bogdan ed Erick Schertzberger agirono insieme ad almeno un’altra persona rimasta non identificata.

Un altro punto riguarda il movente. Le dichiarazioni sul presunto traffico di droga non trovarono mai un riscontro pienamente condiviso da tutti gli elementi processuali.

Anche le continue ritrattazioni di Schertzberger hanno alimentato, negli anni, interrogativi sulla completa ricostruzione dei fatti.

Per questi motivi il delitto Mauro Iavarone viene spesso citato tra i casi nei quali la responsabilità penale è stata definita, ma non ogni dettaglio della dinamica è stato definitivamente chiarito.

Il caso dopo le sentenze

Negli anni successivi il nome di Mauro Iavarone è tornato più volte al centro dell’attenzione.

Nel 2019 fece discutere la notizia della scarcerazione di Erick Schertzberger dopo l’espiazione della pena e dell’apertura di un profilo Facebook, episodio che suscitò forti polemiche nel Frusinate e tra i familiari della vittima. L’episodio riportò alla ribalta una vicenda che non ha mai smesso di colpire l’opinione pubblica.

Perché il delitto Mauro Iavarone continua a essere ricordato

L’omicidio di Mauro Iavarone resta una delle pagine più dolorose della cronaca italiana degli anni Novanta. La vittima era un bambino di soli 11 anni, attirato in un contesto di violenza che, secondo la ricostruzione giudiziaria, coinvolgeva giovani poco più grandi di lui.

Le sentenze hanno individuato precise responsabilità penali, ma la vicenda continua a essere oggetto di riflessione per i numerosi interrogativi rimasti senza una risposta definitiva. Il numero esatto dei partecipanti, il reale movente e alcuni passaggi della dinamica non sono mai stati chiariti in modo completo, motivo per cui il caso continua ancora oggi a essere ricordato tra quelli che hanno segnato profondamente la storia della cronaca nera italiana.

Fonte: Chi l’ha visto?

FONTI:

Chi l’ha visto?

Il Manifesto

Il Corriere della sera