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Sospesi gli impegni pubblici dell’Arcivescovo Moscone nel mese di agosto

Da diversi giorni l’Arcivescovo, padre Franco Moscone, è ricoverato presso Casa Sollievo della Soﬀerenza a causa degli eﬀetti indesiderati di una terapia farmacologica per il trattamento della pressione arteriosa.

Le sue condizioni sono in miglioramento ma, una volta dimesso, dovrà osservare un periodo di convalescenza.

Per questo motivo sono sospesi tutti gli impegni pubblici previsti nel corso del mese di agosto.

Salvo diverse indicazioni dei medici, riprenderà gli appuntamenti pastorali in occasione della Solennità di Santa Maria Regina di Siponto.

Padre Franco desidera esprimere un sincero ringraziamento ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, alle comunità parrocchiali e a tutti i fedeli laici che, in questi giorni, hanno manifestato la propria vicinanza attraverso la preghiera, i messaggi e i numerosi gesti di aﬀetto. Un pensiero di riconoscenza va anche a quanti continuano ad accompagnarlo con discrezione e fiducia in questo tempo di cura e di riposo.

La comunione e l’aﬀetto della nostra Chiesa diocesana rappresentano un prezioso sostegno nel cammino verso la piena ripresa.

Manfredonia, 4 agosto 2026