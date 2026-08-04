Romina Power e quella rivelazione su Tiziano Ferro: “Mi ha fatto…”

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Romina Power è tra le artiste più conosciute in Italia. La donna ha ottenuto grande successo nel nostro paese cantando da sola ed in coppia ad Al Bano Carrisi, con la quale ha avuto una storia d’amore per quasi 30 anni. In queste settimane, l’artista americana ha girato l’Italia per presentare il suo nuovo libro dal titolo Pensieri profondamente semplici dopo racconta episodi inediti della sua vita privata e lunga carriera. A tal proposito, Romina Power ha fatto una rivelazione in merito alle sue canzoni che ancora oggi sono cantate da grandi e piccoli. La donna ha fatto l’esempio del Ballo del qua qua, facendo una confessione: “Mi ha fatto molta emozione quando Tiziano Ferro mi raccontò che faceva ascoltare il Qua Qua ai suoi bambini. Pensare che quella canzone continui a vivere attraverso le nuove generazioni è davvero bellissimo”.

Romina Power ed il suo amore per le canzoni degli anni 70

Intervistata di recente da Il Resto del Carlino, Romina Power ha ammesso di essere legata alle canzoni degli anni 70. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha ammesso: “Quelle meno conosciute, quelle che non passano quasi mai in radio. Soprattutto quelle degli anni 70, quando ero molto ispirata musicalmente”. La donna ha quindi parlato del successo di Acqua di mare, rivelando che veniva suonata da ogni parte d’Italia e che con quel brano vinse il Festivalbar Giovani: “Però non me lo sono goduto, perché trascorsi tutta l’estate a letto con un’epatite virale. È stato il mio primo grande successo, ma purtroppo non ho potuto viverlo. È una canzone che mi dà sempre una bella emozione.”