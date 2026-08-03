Forbidden fruit, spoiler 3 agosto 2026: Mert propone una fusione, Sahika si allea con lui contro Ender

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 3 agosto 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo la morte di Halit i familiari hanno scoperto le sue ultime volontà durante la lettura del testamento, Yildiz è andata via furiosa.

Argun ha deciso che Halit Can potrà gestire la sua eredità solo dopo aver compiuto diciotto anni, fino ad allora sarà una fondanzione ad occuparsene. Alla Yilmaz non ha lasciato nulla e quando l’ha scoperto è apparsa molto turbata.

Spoiler Forbidden fruit 3 agosto 2026: Sahika sostiene Mert e gli propone un piano rischioso

Sono trascorsi tre mesi dalla tragica morte di Halit e la Argun holding non sta attraversando un bel periodo. Per evitare che la crisi possa peggiorare Mert proporrà di fare una fusione con un’importante e solida azienda, la Kuyu Holding. A gestirla è un uomo facoltoso di Adana, Hasan Ali.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender non sarà assolutamente d’accordo in merito alla fusione. La Celebi però sarà costretta a firmare perché Sahika deciderà di sostenere l’iniziativa di Mert. L’alleanza della donna non sarà certo disinteressata, in cambio infatti proporrà un rischioso piano al marito di Zehra.