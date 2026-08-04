Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, il rosso ed il nero tornano a colorare lo Zaccheria

Sono in corso i lavori di tinteggiatura dell’anello superiore delle Curve Nord e Sud, e di alcune porzioni della tribuna Est, nella parte priva di seggiolini, per restituire ancora più forza e identità ai colori che rappresentano Foggia.

Questa mattina l’assessore allo Sport, Domenico Di Molfetta, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, il presidente della Commissione consiliare Sport, Italo Pontone, e il Presidente del Foggia Calcio 1920, Gennaro Casillo, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento, che sarà completato entro il 15 agosto, in tempo per la gara di Coppa Italia Foggia-Altamura.

Sebbene l’incontro si disputi a porte chiuse, i nostri colori saranno lì, ben visibili, ad abbracciare idealmente la squadra.

Perché le vittorie si conquistano sul campo, ma trovano forza nell’energia, nel calore e nella passione di una città che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a chi porta con orgoglio il nome di Foggia. È da qui che si riparte: uniti, dietro i nostri colori.