Meloni vs Università Bologna: scontro su corso filosofia militari

Giorgia Meloni attacca l’Università di Bologna per aver bocciato l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia riservato ai giovani ufficiali dell’Accademia militare. La premier ha definito “inaccettabile” la decisione dell’ateneo, accusandolo di voler “militarizzare” l’università.

Le ragioni del no

L’Università di Bologna ha motivato il rifiuto con timori di militarizzazione del campus e possibili tensioni con gli studenti. Il rettore ha però precisato: “Non abbiamo mai negato l’iscrizione individuale”, spiegando che la contrarietà riguarda l’istituzione di un corso dedicato esclusivamente ai militari. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini si è schierata con Meloni.

Polemica politica

Lo scontro è diventato un caso politico nazionale. Il governo accusa l’università di delegittimare le Forze Armate, mentre l’opposizione difende l’autonomia accademica. Crosetto, ministro della Difesa, ha espresso “profonda delusione” per la decisione. Intanto, altre università italiane si sono dette disponibili ad accogliere il corso, tra cui Modena e Parma. Il dibattito accende i riflettori sul rapporto tra istituzioni militari e mondo accademico.