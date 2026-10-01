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Turris-Manfredonia dell’11 ottobre: divieto di trasferta per i tifosi sipontini

Si rende noto che il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Turris – Manfredonia”, in programma domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco (NA) e valido per il campionato di calcio di serie D 2026/2027, la seguente prescrizione:- divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.