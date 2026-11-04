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Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia. Piano strategico della cultura e del turismo: il sindaco chiarisca le criticità e indichi come intende affrontarle

Le dichiarazioni del sindaco Domenico la Marca sui rapporti tra amministrazione e dirigenza comunale sollevano interrogativi che richiedono risposte chiare.

Nel Consiglio comunale del 3 novembre 2026, rispondendo all’interrogazione del consigliere Antonio Tasso sullo stato della pianificazione turistica, presentata alla luce dei dati negativi relativi ai primi otto mesi dell’anno diffusi dall’Osservatorio Turistico Pugliese, il Sindaco ha affermato che alcuni dirigenti metterebbero in secondo piano determinati indirizzi politici. Il riferimento ha riguardato, in particolare, il Piano strategico della cultura e del turismo, sul quale la stessa amministrazione aveva riposto importanti aspettative.

Il successivo richiamo alle responsabilità che la dirigenza dovrà assumersi rende ancora più necessario un chiarimento. Sono parole pronunciate in Consiglio comunale da chi guida la città: non possono restare senza seguito.

Il Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia esprime forte preoccupazione per il quadro delineato dal primo cittadino. Se gli indirizzi dell’amministrazione incontrano ostacoli nella loro attuazione, la questione riguarda l’intera comunità, soprattutto quando sono in gioco progetti strategici per la cultura, il turismo e lo sviluppo locale.

Occorre quindi chiarire: quali difficoltà impediscono al Piano di avanzare? Quali conseguenze hanno prodotto? Quali iniziative intende assumere il sindaco e con quali tempi?

Non spetta al nostro Gruppo accertare eventuali responsabilità individuali, né le dichiarazioni rese consentono, da sole, di attribuirle. È però necessario che le criticità segnalate siano affrontate nelle sedi competenti e che ai cittadini venga spiegato come si intende superarle.

La distinzione tra il ruolo della politica e quello della dirigenza deve essere rispettata. Resta tuttavia in capo a chi guida l’amministrazione la responsabilità politica del suo funzionamento complessivo e dei risultati raggiunti. Segnalare pubblicamente un problema comporta anche il dovere di affrontarlo e di rendere conto delle soluzioni adottate.

Il rischio è che a pagare il prezzo di queste difficoltà siano i cittadini, attraverso ritardi nei progetti e occasioni di sviluppo perdute. Per questo chiediamo che la vicenda non venga accantonata o lasciata senza risposte.

Il sindaco dia seguito alle proprie dichiarazioni con atti concreti: chiarisca gli ostacoli, affronti le criticità nel rapporto con la struttura dirigenziale e indichi tempi e passaggi necessari per portare avanti il Piano strategico della cultura e del turismo.

Manfredonia ha bisogno di un’amministrazione capace di tradurre gli obiettivi annunciati in risultati verificabili.

Il Direttivo del Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia