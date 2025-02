Lorenzo Spolverato, anche Tommaso Franchi lo attacca: “È un provocatore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MariaVittoria Minghetti sta vivendo un momento un po’ delicato al Grande Fratello a causa di alcuni accesi confronti con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Entrambi le hanno rivolto alcune domande perché pensano che sia strano il fatto che non si espone quasi mai nella casa più spiata d’Italia.

La gieffina si è giustificata dicendo che dice la sua solo quando la situazione la riguarda, a detta sua evita di mettersi in mezzo in altri contesti per evitare di alimentare la tensione nella casa. Le parole degli Shailenzo però l’hanno fatta sentire sotto accusa, dopo essersi scontrata con la coppia si è anche lasciata andare a lunghi sfoghi durante i quali non è riuscita a trattenere le lacrime. A detta sua Lorenzo Spolverato non comprende il fatto che si possa stare in pace nella casa del Grande Fratello.

Tommaso Franchi critica Lorenzo Spolverato al GF: il suo ruolo è quello di provocare?

Negli ultimi giorni sembrava esserci più armonia al Grande Fratello, questa però è stata rovinata dalle discussioni scoppiate tra MariaVittoria Minghetti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Diversi sono i concorrenti che nelle ultime ore hanno espresso la loro opinione. Tra questi Maria Teresa Ruta ha detto che bisognerebbe capire se lo screzio deriva da un’incompatibilità caratteriale oppure è una strategia per minare l’altra persona e spingerla a rispondere e a sbagliare.

Dopo le parole della Ruta è intervenuto anche Tommaso Franchi, lui è convinto che Lorenzo Spolverato sia un provocatore e che sia stato preso nel reality proprio per svolgere questo ruolo. Queste le sue parole: “E qui sono molto bravi a farlo…Hai visto? Lui lo hanno preso a posta…Lo hanno detto loro eh, me lo ha detto proprio Lorenzo. Lui riesce a fare queste cose”.