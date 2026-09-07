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Confindustria: va aumentata la rete di interessi intorno al “Gino Lisa”

Salatto: «Più opportunità alle imprese di logistica e servizi, ma vanno create le

condizioni per portare più passeggeri. Ok il terzo Fire boss, lo scalo foggiano non è

solo Protezione Civile»



L’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia ospita da alcuni giorni il terzo Fire boss per

combattere gli incendi in Puglia ed in Capitanata. «Si rafforza il ruolo di Protezione

civile assegnato dalla Regione alla base foggiana – dice il Presidente di Confindustria

Foggia, Potito Salatto – giusto tenere qui un presidio, nel territorio a più alta densità

boschiva della Puglia».



«Ma il “Gino Lisa” non è solo questo. L’Aeroporto ha una valenza turistica da

valorizzare, lo dicono i continui arrivi di voli privati classificati come “aviazione

generale” oltre che i voli di linea con Milano Linate, Torino e Bergamo. L’impressione

è che il calo di passeggeri riscontrato sui voli di linea negli ultimi mesi e che Aeroporti

di Puglia non cita nemmeno più, sia dovuta al perenne stato di “startup” del “Gino

Lisa” cominciato con il primo volo, settembre 2022».

Per fare del nostro Aeroporto un vero scalo commerciale – rileva il Presidente di

Confindustria Foggia – bisogna che il territorio si senta maggiormente coinvolto in

questa operazione attraverso un aumento di partecipazione delle imprese dei servizi

e della logistica. Necessario stimolare la domanda, portando a 4 i collegamenti

settimanali della compagnia Aeroitalia che sta svolgendo il suo compito con

prudenza ed attenzione, a causa delle difficoltà geopolitiche e per l’aumento del

costo dell’energia».



«Abbiamo registrato – rileva Salatto – nei mesi di luglio ed agosto, alcune

incongruenze riguardo, ad esempio, alla mancanza di taxi per i passeggeri. Ce ne

sono, in media, un paio fermi davanti al Gate degli arrivi, spesso già prenotati. Ce ne

potrebbero essere di più se i tassisti individuassero nei flussi in arrivo un’opportunità

di lavoro».



«E’ una situazione paradossale: chi non avesse provveduto in anticipo alla chiamata

rischia di restare a piedi, o deve accontentarsi del bus Ataf. Taxi o servizi di Ncc

possono essere prenotati dall’Aeroporto, ma tra i passeggeri in arrivo è alta la

percentuale di chi ha allertato un parente o un amico per farsi venire a prendere».