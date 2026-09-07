Canoa: Martin Lombardi di Manfredonia conquista il secondo posto al meeting delle regioni di Caldonazzo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il giovane atleta della Lega Navale di Manfredonia sul podio nel K4 sui 200 metri

È arrivato dal lago di Caldonazzo, in Trentino, un nuovo risultato di rilievo per il manfredoniano Martin Lombardi, giovane canoista della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia che è stato protagonista nel fine settimana del Meeting delle Regioni, uno degli appuntamenti più importanti della stagione dedicata alla canoa giovanile italiana.

Lombardi ha conquistato la medaglia d’argento nella gara del K4 sui 200 metri, inserito in un equipaggio pugliese misto. Un secondo posto che premia il lavoro del giovane atleta e che arriva al termine di tre giorni di gare ad alto livello, con in acqua alcune delle migliori promesse della canoa italiana.

La competizione è iniziata venerdì 4 settembre con le prove sui 2.000 metri, per poi proseguire nella mattinata successiva con il fitto programma delle gare sui 200 metri. Proprio sulla distanza più breve è arrivato il risultato di rilievo per Martin e il suo equipaggio, capaci di salire sul secondo gradino del podio.

Il Meeting delle Regioni si conferma così un appuntamento centrale del lungo weekend di Caldonazzo che, per il diciannovesimo anno consecutivo ospita anche la Finale Nazionale Canoagiovani, esperienza importante per la crescita dei giovani talenti della canoa italiana, riunendo atleti provenienti da tutta Italia in un contesto che unisce sport e valorizzazione del territorio.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stato infatti anche il sostegno di Trentino Marketing, partner della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Alla competizione, riservata ai Comitati Regionali, hanno preso parte 386 canoisti, per complessivi 781 atleti/gara, nelle categorie Allievi B, Cadetti A e Cadetti B.

Per Martin Lombardi e la Lega Navale di Manfredonia, intanto, resta la soddisfazione di un secondo posto nazionale nel K4 sui 200 metri, risultato che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita sportiva del giovane canoista.