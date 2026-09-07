Manfredonia, libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa
Manfredonia, libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa
Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia entro il 15 luglio 2026, che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2026/2027, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni:
Lunedì 09:30 – 12:30
Martedì 09:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
Mercoledì 09:30 – 12:30
Giovedì 09:30 – 12:30
a far data da: martedì 8 Settembre 2026
e fino a: giovedì 8 Ottobre 2026
In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.
Comune di MANFREDONIA (FG)
Ufficio Servizi Educativi
Telefono: 3429428750
Allegati
Libri di testo 2026/2027. Presentazione Giustificativi di spesa