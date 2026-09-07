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Manfredonia, libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa

Redazione7 Settembre 2026
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Manfredonia, libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa

Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia entro il 15 luglio 2026, che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2026/2027, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29  nei seguenti giorni:

Lunedì       09:30 – 12:30    
Martedì      09:30 – 12:30  – 16:30 – 18:30
Mercoledì  09:30 – 12:30    
Giovedì     09:30 – 12:30    


a far data da:  martedì   8 Settembre    2026 
e fino a:          giovedì    8 Ottobre         2026

In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.

Comune di MANFREDONIA (FG) 
Ufficio Servizi Educativi
Telefono: 3429428750

Allegati

 Libri di testo 2026/2027. Presentazione Giustificativi di spesa

Redazione7 Settembre 2026