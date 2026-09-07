Oroscopo di Branko 8 settembre sulla fortuna: il Capricorno deve darsi una calmata

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Secondo l’oroscopo di Branko dell’8 settembre, i nativi del Capricorno devono contenere la spinta agli acquisti impulsivi causata da Giove, facendo affidamento su colpi di fortuna compensativi. I nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare la firma di contratti o la gestione di pratiche ereditarie complesse. I Pesci, infine, godono di una situazione economica stabile, ma devono rinviare le trattative più impegnative a causa della mancata serenità.

Oroscopo del giorno 8 settembre sulla fortuna: da Ariete a Cancro

Ariete – I conti di casa toccano a tutti, ma oggi per te si tratta di piccolezze. Anzi, le previsioni astrologiche di Branko vedono all’orizzonte un bell’affare e forse un extra inatteso da spendere come vuoi.

Toro – Portafoglio al sicuro se mantieni la testa sulle spalle; se invece cedi al primo sfizio che vedi, rischi di lasciarci le penne.

Gemelli – Basta rimandare la gestione dei tuoi risparmi. Se hai qualcosa da parte, punta su investimenti a lungo termine: è lì che farei il vero colpo.

Cancro – Cielo generoso per le tue tasche. Tra un’entrata improvvisa e un po’ di ordine, rimetti in sesto il bilancio. L’oroscopo di Branko ti suggerisce di guardare al mattone con prudenza.

Branko e l’oroscopo dell’8 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Urano ti spinge a fare sul serio: vuoi guadagnare di più e non ti risparmi. Ottime notizie anche dal lavoro e, tentare la sorte con un biglietto della lotteria, oggi non guasta.

Vergine – Marte ti mette addosso la voglia di azzardare, ma la dea bendata guarda da un’altra parte. Se cerchi emozioni forti con i soldi, meglio tirare fuori il Monopoli.

Bilancia – Giove lavora per te senza che tu debba alzare un dito. Il prestito sperato arriva alle condizioni migliori e le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a tentare anche una giocata fortunata.

Scorpione – Gli affari girano a mille e le entrate salgono, ma evita di trasformare il bancomat in un coriandolo: niente spese folli.

Previsioni astrologiche dell’8 settembre sulla fortuna: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Saturno ti protegge e porta buone notizie. Ti aspetta una svolta economica felice, magari grazie a una promozione o a una somma inaspettata.

Capricorno – Datti una regolata: Giove ti mette addosso una voglia matta di comprare di tutto. Per fortuna, l’oroscopo di Branko prevede anche colpi di fortuna pronti a compensare.

Acquario – Frena l’impeto: non è il momento di firmare contratti o gestire eredità complicate. Porta pazienza, le stelle torneranno presto a fare il tifo per te.

Pesci – Situazione finanziaria tranquilla, con qualche bel guadagno legato a immobili o lasciti. Rinvia solo le trattative più ostiche: oggi mancherebbe la calma giusta.