Martina De Ioannon parteciperebbe di nuovo a Uomini e Donne? Lei svela: “Lo rifarei solo per…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, i due si stanno godendo la loro prima estate d’amore e sui social si mostrano più complici che mai.

È stata la loro partecipazione a Uomini e Donne a farli incontrare ma non erano usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo circa otto mesi entrambi si sono ritrovati single e quando si sono rivisti hanno sentito che c’era ancora qualcosa di molto forte tra loro e hanno deciso di riprovarci.

Martina De Ioannon non è pentita del suo percorso a Uomini e Donne: sui social svela perché lo rifarebbe

Gli ex volti del dating show quando hanno ricominciato a frequentarsi hanno capito in fretta di essere follemente innamorati e non si sono più separati. Da mesi convivono a Roma e spesso condividono la loro felicità e la loro quotidianità con tutti coloro che li seguono sui social.

Durante una diretta social Martina De Ioannon ha rivelato che se tornasse indietro parteciperebbe per un solo motivo a Uomini e Donne. Quale? Questo è ciò che ha detto: “Rifarei Uomini e Donne solo per incontrare Gianmarco, ti dico la verità”. È grazie al dating show se ha conosciuto il fidanzato ed è per questo che è felice di aver vissuto quel percorso. Oggi i due si godono la loro bellissima storia d’amore e non sembrano essere affatto interessati al mondo dello spettacolo.