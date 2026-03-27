Uomini e Donne, Matteo Stratoti amareggiato dopo la scelta: “Sono stato preso in giro”, lo sfogo

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Matteo Stratoti era distrutto a Uomini e Donne dopo la puntata di ieri, quella in cui Sara Guadenzi ha scelto Alessio Rubeca.

L’ex corteggiatore era davvero preso dall’ex tronista e sperava che sarebbe stato lui la sua scelta, ai microfoni di Witty Tv non ha potuto nascondere tutta la sua delusione e la sua sofferenza. Durante il suo sfogo è scoppiato in lacrime e ha detto di essere stato preso in giro. Ha anche rivelato che sbaglia sempre le sue scelte perché ogni volta investe ma sbaglia.

Matteo Stratoti si sfoga in lacrime a Uomini e Donne: le rivelazioni della non scelta di Sara Guadenzi

L’ex corteggiatore ha ammesso di avere molti lati di lui che non vanno e vorrebbe avere una persona al suo fianco che possa riuscire a comprenderlo. A detta sua si ritrova sempre lui a capire gli altri ma qualche volta vorrebbe essere capito anche lui.

Matto Stratoti vorrebbe essere accettato per quello che è, lui è consapevole di non essere un santo ma non ha mai nascosto i suoi difetti. Durante il suo sfogo ha poi rivelato: “Non sono una persona cattiva e mi dispiace di non essere stato capito da lei. Ci credevo veramente, avevo dei dubbi, sono andato contro la mia famiglia, sono stato un cogli*ne”.