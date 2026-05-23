Racconto di una notte cambia orario: ecco quando va in onda la nuova programmazione Mediaset

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Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione. A partire da giugno 2026, Mediaset modifica ancora una volta il suo daytime, puntando con decisione sulle soap turche che negli ultimi anni hanno conquistato ascolti altissimi.

Tra le novità più rilevanti c’è il cambio di programmazione di Racconto di una notte, la serie con Mahir e Canfeza che continua a crescere nel gradimento del pubblico e che ora ottiene più spazio e un nuovo orario. Ma a che ora andrà in onda Racconto di una notte? Perché Mediaset ha deciso di allungarla? E come cambierà l’intero pomeriggio della rete? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte cambia orario: quando va in onda dal 3 giugno

Dal 3 giugno, Racconto di una notte conquista una fascia più ampia del pomeriggio di Canale 5. La soap turca, che ha già dimostrato di avere un pubblico fedele e appassionato, verrà trasmessa dalle 15:45 alle 16:45, ottenendo così un allungamento significativo rispetto alle settimane precedenti. La scelta di Mediaset non arriva a sorpresa: la storia di Mahir e Canfeza, interpretati da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, ha rapidamente conquistato una parte importante del pubblico, grazie a un intreccio ricco di tensione emotiva, segreti familiari e sentimenti impossibili.

La serie racconta il ritorno di Mahir nella città di Denizli vent’anni dopo l’omicidio del padre. Il suo desiderio di vendetta si intreccia con l’incontro inatteso con Canfeza, la figlia dell’uomo che ritiene responsabile della tragedia che ha segnato la sua vita. Un amore tormentato, fatto di scelte difficili, rivelazioni e passioni che si scontrano con un passato ingombrante. Proprio questa intensità narrativa ha spinto Mediaset a darle più spazio, trasformandola in uno dei pilastri del pomeriggio estivo.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5: Far Away anticipa e apre la fascia delle soap

Il cambio di orario di Racconto di una notte si inserisce in una riorganizzazione più ampia del daytime. Con la chiusura stagionale di Uomini e Donne, Mediaset ha scelto di puntare ancora una volta sulle dizi turche, genere che negli ultimi anni ha garantito ascolti solidi anche nei mesi più caldi. La grande novità è l’arrivo di Far Away, una nuova soap romantica e drammatica che debutterà proprio il 3 giugno, andando in onda dalle 14:45 alle 15:45.

Far Away racconta la storia di Leyla, una giovane donna costretta a lasciare la sua città dopo un evento traumatico che le cambia la vita. Nel tentativo di ricominciare, si ritrova in un ambiente completamente diverso, dove incontra Kerem, un uomo segnato da ferite emotive profonde. Tra i due nasce un legame intenso, continuamente messo alla prova da segreti, vendette e verità nascoste. Una trama che promette emozioni forti e che si inserisce perfettamente nel gusto del pubblico italiano, sempre più affezionato alle produzioni turche.

Con Far Away a introdurre il pomeriggio e Racconto di una notte a seguire, Mediaset costruisce una fascia narrativa continua, pensata per mantenere alta l’attenzione degli spettatori e accompagnarli verso la parte più informativa della giornata.

Perché Mediaset punta sulle soap turche e cosa aspettarsi dall’estate 2026

La scelta di allungare Racconto di una notte e di introdurre Far Away conferma una tendenza ormai consolidata: le soap turche sono diventate un punto fermo del palinsesto di Canale 5. Dopo il successo di titoli come Terra Amara, Endless Love e La forza di una donna, anche le nuove produzioni sembrano destinate a replicare lo stesso entusiasmo.

L’estate 2026 sarà quindi all’insegna delle storie d’amore impossibili, dei colpi di scena e delle trame familiari che hanno reso le dizi un fenomeno televisivo. Il pomeriggio di Canale 5 si trasforma così in un appuntamento quotidiano con emozioni, passioni e misteri, mentre la rete prepara il terreno per il ritorno di Temptation Island, previsto in prima serata a luglio.