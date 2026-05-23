Uomini e Donne chiude: quando finisce e quando arriva Far Away nel pomeriggio di Canale 5

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Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una trasformazione importante. Con la chiusura stagionale di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni domina la fascia post‑pranzo, Mediaset inaugura una nuova fase della programmazione estiva. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 29 maggio, segnando la fine di un ciclo televisivo che ha accompagnato milioni di spettatori tra troni, corteggiatori e storie d’amore.

Ma cosa accadrà dopo la chiusura? Quale programma prenderà il posto di Uomini e Donne? E da quando inizierà la nuova serie turca Far Away, destinata a diventare la protagonista del pomeriggio estivo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne chiude il 29 maggio: la fine della stagione e il nuovo assetto del daytime

La stagione di Uomini e Donne si concluderà ufficialmente il 29 maggio, come anticipato da diverse fonti televisive. La chiusura arriva al termine di un’annata intensa, segnata da trame sentimentali, confronti accesi e un pubblico sempre fedele. La pausa estiva del programma è ormai una tradizione consolidata: il dating show tornerà poi in autunno con una nuova edizione, ma nel frattempo la rete deve riorganizzare completamente la fascia pomeridiana.

La fine di Uomini e Donne coincide con un momento di forte rinnovamento per il daytime Mediaset, che nelle ultime settimane ha salutato anche altri programmi di punta come il Grande Fratello Vip e Amici 25. La rete ha quindi scelto di puntare su un pomeriggio più leggero e seriale, costruito attorno alle soap internazionali che negli ultimi anni hanno conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico.

Far Away prende il posto di Uomini e Donne: quando inizia e cosa vedremo

La grande novità dell’estate è l’arrivo della serie turca Far Away, che debutterà su Canale 5 dal 3 giugno. La dizi occuperà proprio lo spazio lasciato libero da Uomini e Donne, andando in onda dalle 14:45 alle 15:45. Si tratta di una scelta strategica: le soap turche sono ormai un pilastro del palinsesto Mediaset, capaci di garantire ascolti solidi anche nei mesi più caldi, quando molti programmi si fermano.

Far Away, con il suo intreccio romantico e drammatico, è pensata per intercettare il pubblico che ama le storie d’amore complicate, i colpi di scena e le atmosfere tipiche delle produzioni turche. La serie si inserisce in un pomeriggio completamente rinnovato, che partirà con Beautiful alle 13:45, proseguirà con Forbidden Fruit alle 14:20 e lascerà poi spazio alla nuova dizi.

Subito dopo Far Away, dalle 15:45 alle 16:45, arriverà Racconto di una notte, un’altra serie turca che Mediaset ha deciso di potenziare con un allungamento della durata. A seguire, alle 16:45, tornerà Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi, che anticipa la sua collocazione per rafforzare la parte informativa del pomeriggio.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5: cosa cambia da giugno e cosa aspettarsi

La rivoluzione del daytime estivo di Canale 5 risponde a una strategia chiara: mantenere alta l’attenzione del pubblico anche senza i programmi di punta. Le soap turche, ormai amatissime, diventano il cuore della programmazione, mentre l’informazione trova spazio nella seconda parte del pomeriggio.

Il nuovo schema, salvo ulteriori modifiche, sarà quindi costruito attorno a un mix di serialità e approfondimento, con Far Away come protagonista assoluta della fascia che per mesi è stata occupata da Uomini e Donne. Una scelta che punta a garantire continuità agli spettatori affezionati alle storie sentimentali, ma anche a introdurre un ritmo più narrativo e meno talk‑show durante l’estate.

In attesa del ritorno dei programmi autunnali, il pubblico potrà quindi immergersi in nuove trame, nuovi personaggi e nuovi intrecci, mentre Mediaset prepara il terreno per l’arrivo di Temptation Island, previsto in prima serata da luglio.