Come ti leggo – Page à Vu, tutti gli ospiti delle quattro puntate e il meccanismo del nuovo show di Sonia Bruganelli

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Il debutto di Come ti leggo – Page à Vu segna l’arrivo di Sonia Bruganelli nella seconda serata di Italia 1 con un format che mescola letteratura, racconto personale e un linguaggio televisivo più intimo rispetto ai ritmi della prima serata. La prima puntata, trasmessa il 23 settembre 2026 e già disponibile su Mediaset Infinity, ha mostrato chiaramente la direzione del programma: un talk che usa i libri come chiave per leggere l’ospite, trasformando la conversazione in un percorso narrativo.

Con l’elenco completo degli ospiti già definito per tutte e quattro le puntate, il progetto si presenta come una mini‑serie costruita attorno a un’idea precisa. A questo punto è inevitabile chiedersi: come funziona davvero il meccanismo del programma? quali ospiti sono stati scelti e perché? e che ruolo hanno i libri nel racconto televisivo di Sonia Bruganelli?

Il format: libri come specchio dell’ospite e un’IA che guida la conversazione

La particolarità di Come ti leggo – Page à Vu è il legame diretto tra ospite e libro. Ogni intervista parte da un’opera letteraria che diventa la lente attraverso cui leggere la storia, la personalità e le contraddizioni del protagonista della puntata. Nella prima serata, ad esempio, Paolo Ruffini è stato associato alla Divina Commedia, mentre Giulia Salemi a Il ritratto di Dorian Gray. Un accostamento simbolico che permette di costruire un racconto non solo biografico, ma anche emotivo e culturale.

Il programma introduce anche un elemento tecnologico: l’intelligenza artificiale. In alcuni momenti è l’IA a scegliere il libro per l’ospite, in altri parte dal libro per determinare chi sarà intervistato. È un meccanismo curioso, a tratti un po’ forzato, ma che aggiunge un tocco contemporaneo alla struttura narrativa.

A completare il racconto c’è Matteo Jonas Pepe, ex concorrente del GF, che recita un passaggio del libro scelto per l’ospite. È il momento più teatrale del format, quello che sintetizza l’idea del programma: la parola scritta che diventa parola viva.

Gli ospiti delle quattro puntate: un cast costruito per raccontare mondi diversi

Gli ospiti della prima serie sono già definiti e anticipati da DavideMaggio.it. Ogni puntata ospita due personaggi, ciascuno associato a un libro simbolico:

1ª puntata – 23 settembre 2026

Paolo Ruffini – Divina Commedia

– Divina Commedia Giulia Salemi – Il ritratto di Dorian Gray

2ª puntata

Giuseppe Cruciani – Frankenstein

– Frankenstein Taylor Mega – Lolita

3ª puntata

Chiara Francini – Pinocchio

– Pinocchio Michele Bravi – Middlesex

4ª puntata (puntata zero)

Paolo Bonolis – Bibbia

– Bibbia Simona Ventura – Il Conte di Montecristo

La quarta puntata è in realtà la puntata zero, il pilota del progetto, scelto per chiudere la serie. La presenza di Paolo Bonolis crea un collegamento diretto con Sonia Bruganelli e con il linguaggio televisivo del programma, che richiama la seconda serata “di racconto” resa celebre proprio da Bonolis.

Dove vedere il programma e perché il format può crescere ancora

La prima puntata, della durata di circa 64 minuti, è già disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, insieme alle interviste integrali a Ruffini e Salemi. Il programma resta collocato in seconda serata su Italia 1, con orario variabile in base alla durata della prima serata. Per le puntate successive conviene verificare il palinsesto ufficiale Mediaset.

Le atmosfere ricordano la seconda serata classica: luci morbide, ritmo lento, conversazioni che non hanno fretta di arrivare al punto. I libri sono il motore del racconto, anche se il format potrebbe spingere ancora di più su questo elemento, trasformando le opere da semplici pretesti a veri protagonisti. Le scelte letterarie sono celebri, quasi iconiche, ma proprio per questo potrebbero diventare porte d’ingresso verso testi meno noti, capaci di sorprendere il pubblico e ampliare la proposta culturale.