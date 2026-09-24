Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026: Adelaide nella trappola di Carla e l’incidente di Ciro

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La settimana di Il Paradiso delle Signore 11 si apre con una serie di eventi che intrecciano vita privata, ambizioni professionali e tensioni che rischiano di cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Tra anniversari che non si riescono a festeggiare, segreti che iniziano a emergere, incidenti inattesi e mosse strategiche al Circolo, dal 5 al 9 ottobre 2026 le storie si fanno più dense e cariche di conseguenze. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali eventi segneranno davvero la settimana? chi rischia di perdere tutto? e quali verità stanno per venire alla luce?

L’anniversario mancato e la mossa che ribalta la corsa al Circolo

Ciro sogna di organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio, ma Concetta, travolta dal lavoro, spegne ogni entusiasmo. Intanto, la presenza di Cesare al Paradiso crea tensioni per Elisa e Valter, mentre Odile e Iacopo ritrovano un clima di collaborazione per la collezione natalizia, nonostante le difficoltà della GMM. Al Circolo, la corsa alla presidenza si accende: Carla prepara un intervento che sorprende Adelaide, aprendo un nuovo fronte nella competizione e ribaltando gli equilibri.

Segreti familiari, sospetti e un romanticismo che non riesce a decollare al Il Paradiso delle Signore

Lia intercetta un indizio sul padre e decide di muoversi di nascosto, attirando i sospetti di Irene. Marcello, vicino alle dimissioni dal Paradiso, vorrebbe godersi un po’ di libertà, ma si ritrova sommerso dalle pratiche della Caffetteria che Ciro ha trascurato. Marta è preoccupata per Riccardo, che continua a negare i problemi con Nicoletta. Ciro tenta di recuperare un po’ di romanticismo con Concetta, ma tutto sembra remare contro. Per prendersi una pausa, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria “per procura”, mentre Diana prepara un piano per aiutare Adelaide a vincere le elezioni.

Un incidente, una trappola ben orchestrata e verità che iniziano a emergere

Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre: lui le promette di aiutarla. Concetta è impegnata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, mentre Ciro prova la fuoriserie di Marcello… e finisce per avere un incidente, ferendosi a un braccio. Valter vuole chiudere con il passato e rivelare il suo segreto legato a Elisa, ma lei lo frena per proteggerlo.

Al Circolo, Adelaide cade nella trappola di Carla e passa da accusatrice a bersaglio. Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione di Elisa rischia di mettere in pericolo il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello valuta l’idea di tornare a dare una mano in Caffetteria. Riccardo, in un momento di debolezza, rivela a Diana un dettaglio importante e poi confida a Marta la verità sulla sua situazione matrimoniale… ma non tutta.