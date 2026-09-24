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Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre per i single: Mercurio e Venere tifano per la Vergine

L'astrologo Paolo Fox annuncia l'oroscopo dei single per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Concetta Chirico24 Settembre 2026
Paolo Fox oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre
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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, per i nati sotto i segni di Vergine, Acquario e Pesci si prefigura un periodo favorevole per i sentimenti e i nuovi incontri, capaci di trasformare amicizie o uscite inaspettate in legami profondi e memorabili, pur con un momentaneo calo di energia a metà settimana per l’Acquario.

Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Ti ritrovi sommerso dai doveri quotidiani, eppure è proprio tra le pieghe del lavoro che può spuntare una nuova amicizia. Marte e Giove focalizzano la tua mente sulle ambizioni, ma un fuori programma saprà regalarti una pausa rigenerante.

Toro – Il passaggio di Venere e Mercurio rende delicata la gestione della casa, e qualche nervosismo rischia di scivolare nella vita di coppia. Non pretendere risposte da chi ti sta accanto da poco; fai tesoro dell’oroscopo di Paolo Fox e impara ad assaporare i dettagli e le parole dette a mezza voce.

Gemelli – L’ingresso favorevole di Marte da lunedì riaccende la tua passione. I giorni clou saranno giovedì e venerdì: la Luna fa tappa da te e porta con sé intese veloci, sguardi magnetici e dialoghi che continuerai a riavvolgere nella testa per ore.

Cancro – Gli ultimi giorni della settimana ti riservano emozioni profonde. Mercurio e Venere ti spingono ad aprire il cuore e a fidarti del tuo istinto sentimentale: lasciati guidare dalle previsioni astrologiche di Paolo Fox quando un nuovo volto attirerà la tua attenzione.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 28 settembre-4 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Ti senti irresistibilmente attratto da chi non assomiglia a nessuno. La scintilla scocca in un attimo, ma cerca di fermarti un secondo prima di parlare d’amore. L’inizio della settimana potrebbe portare qualche incomprensione, gestiscilo con calma.

Vergine – Quando Mercurio e Venere tifano per te, anche una storia nata per caso può diventare travolgente. Piccoli gesti, un invito dell’ultimo minuto e incroci fortuiti sono pronti a trasformare un’amicizia in qualcosa di molto più profondo.

Bilancia – Il mese di ottobre si apre spalancando le porte ai sentimenti. Se un legame è nato negli ultimi mesi, ha ancora tantissimo da darti: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non devi fermarti ai dettagli superficiali per cogliere la prossima occasione.

Scorpione – Con Venere e Mercurio a bordo, la tua vita amorosa prende quota. C’è chi riesce ad affascinarti nonostante un modo di fare ambiguo; ti basterà un messaggio o un invito spontaneo per ritrovare l’entusiasmo e lanciarti nella mischia.

La settimana 28 settembre-4 ottobre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un semplice incrocio di sguardi può rivelare un mondo. Rimarrai sorpreso da chi incontrerai lungo la strada, specialmente se si tratta di una persona del tutto diversa dal tuo ideale. Marte e Giove pensano a stuzzicare la tua voglia di scoprire.

Capricorno – Finalmente metti da parte il lavoro per riappropriarti dei tuoi spazi affettivi. Segui le previsioni astrologiche di Paolo Fox: accetta quella proposta per uscire o fai tu il primo passo, perché hai tutte le carte in regola per ribaltare la situazione.

Acquario – Giornate sottotono tra martedì e mercoledì: la stanchezza potrebbe farti fraintendere le intensioni di un nuovo conoscente. Nel fine settimana l’atmosfera si scalda e l’intesa con chi ti piace diventa decisamente più fluida e naturale.

Pesci – Le stelle scommettono sugli incontri. Una persona nuova saprà toccare le corde giuste, regalandoti attimi di pura complicità. Un’uscita da cui non ti aspettavi granché potrebbe trasformarsi in un capitolo memorabile.

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Concetta Chirico24 Settembre 2026