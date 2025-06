Mariah Carey è tornata: il nuovo singolo “Type Dangerous”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un’attesa di sette anni, la regina del pop e dell’R&B, Mariah Carey, è tornata con un nuovo singolo che promette di diventare il tormentone dell’estate 2025. “Type Dangerous” segna il ritorno dell’artista con un brano che fonde sapientemente sonorità R&B e hip-hop, riportando alla mente i suoi successi degli anni ’90.

L’atteso ritorno di Mariah Carey

L’ultimo album in studio di Mariah Carey, “Caution”, risale al 2018. Da allora, i fan hanno atteso con impazienza nuova musica da parte dell’artista. Negli ultimi giorni, Carey ha stuzzicato i suoi seguaci con teaser sui social media, culminando nell’annuncio ufficiale del nuovo singolo “Type Dangerous”, rilasciato il 6 giugno 2025 .

“Type Dangerous”: un mix di nostalgia e modernità

Il brano “Type Dangerous” è una fusione di R&B e hip-hop, con un campionamento del classico “Eric B. Is President” di Eric B. & Rakim. La canzone è stata co-scritta da Mariah Carey insieme ad Anderson Paak e Rae Khalil, e prodotta da N.W.I. e Daniel Moore. Il testo parla dell’attrazione per persone “pericolose”, un tema ricorrente nella musica di Carey, ma affrontato con una maturità e consapevolezza nuove.

Un’anticipazione del sedicesimo album?

“Type Dangerous” è il primo singolo del sedicesimo album in studio di Mariah Carey, ancora senza titolo ufficiale. I fan hanno notato indizi nei teaser pubblicati dall’artista, come la targa “MC16” su un’auto sportiva, suggerendo che il nuovo progetto discografico sia imminente.

Reazioni entusiaste dei fan

I fan di Mariah Carey, noti come “Lambs”, hanno accolto con entusiasmo il nuovo singolo. Sui social media, molti hanno espresso la loro gioia per il ritorno dell’artista e l’apprezzamento per il sound del brano, che richiama le sue hit passate. Alcuni utenti su X (ex Twitter) affermano entusiasti: “Suona come le sue vecchie canzoni”, “Non vedo l’ora di ascoltarla venerdì!” e “Mariah è tornata con le sue vocalità che non deludono mai” .

Un’estate ricca di progetti

Oltre al nuovo singolo, Mariah Carey sarà protagonista di diversi eventi quest’estate. Il 9 giugno riceverà l’Ultimate Icon Award ai BET Awards 2025, un riconoscimento per il suo impatto nella musica e nella cultura pop . Inoltre, il 27 giugno sarà presente nel nuovo album di duetti di Barbra Streisand, “The Secret of Life: Partners, Volume Two”, collaborando con Ariana Grande nel brano “One Heart, One Voice”. Con “Type Dangerous”, Mariah Carey dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di rimanere rilevante nel panorama musicale contemporaneo. Il singolo è un’anticipazione promettente del suo prossimo album e segna l’inizio di una nuova era per l’artista. I fan possono aspettarsi un’estate all’insegna della musica e delle emozioni, con l’artista 56enne pronta a riconquistare le classifiche e i cuori di tutto il mondo.