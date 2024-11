“It’s time”, Mariah Carey lancia il Natale

Puntuale come ogni anno, dal 2019 ad oggi, è arrivato un video di Mariah Carey per salutare Halloween e sancire così l’avvio della stagione natalizia: è l’ormai tradizione, che a suon di “IT’S TIME”, la star americana torna a far suonare le note di una delle sue hit più famose, All I Want For Christmas Is You.

Una tradizione social ormai consolidata per la star, attesa con impazienza dai fan – e non solo – sparsi in tutto il mondo.